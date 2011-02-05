خیانتهای آمریکا باعث ایستادگی ملت ایران شد

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، آیت الله دری نجف آبادی ظهر شنبه در مراسم افتتاح فاز اول طرح توسعه پالایشگاه شازند افزود: امروز شاهد عزت و شرافت ایران هستیم و این خود، تودهنی محکمی به امریکا و گروه 1+5 است.

وی با بیان اینکه تحریم دشمنان هیچ تاثیری در روند توسعه و پیشرفت ایران اسلامی ندارد، گفت: ایران به کارگاه علمی، فنی، کارآفرینی، خدمات و تلاش صادقانه تبدیل شده است زیرا استعدادهای درخشان جوانان کشور، گنج بزرگی برای پیشرفت سرزمین اسلامی است.



وی طرح توسعه پالایشگاه و افزایش ظرفیت بنزین کشور را نویدبخش آینده ای روشن برای ملت بیدار مسلمان ایرانی دانست و خاطرنشان کرد: استان مرکزی با توان نیروهای متخصصص خود افتخاری بزرگ برای ایران رقم زد.

گفتنی است افزایش ظرفیت پالایشی پالایشگاه اراک از 170 هزار بشکه در روز به 250 هزار بشکه در روز، تغییر ترکیب خوراک پالایشگاه از 100 درصد نفت خام اهواز ـ آسماری به مخلوط 55 درصد نفت اهواز ـ آسماری و 45 درصد نفت خام سنگین از حوزه های دزفول شمالی، کاهش تولید نفت کوره از روزانه 38 هزار بشکه به روزانه 15 هزار بشکه، تولید محصولات با استاندارد یورو 2004 اروپا و کاهش انتشار مواد آلاینده محیط زیست از دیگر اهداف اجرای طرح افزایش ظرفیت و بهبود کیفیت فرآورده های نفتی پالایشگاه شازند است.

شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند به عنوان هفتمین مجموعه بزرگ پالایشگاهی و یکی از قطبهای صنعت نفت کشور، سهم بسزایی در تولید و چرخه فرآورده های نفتی ایران دارد که با اتمام مرحله نخست طرح توسعه این شرکت، دو میلیون لیتر به ظرفیت تولید روزانه بنزین کشور افزوده شد.

این پالایشگاه که در نزدیکی شهر شازند و در جنوب غربی اراک واقع شده و تولیدات آن بنزین معمولی و سوپر، نفت خام سبک، گاز مایع، پروپیلن، نفت سفید، گازوئیل، نفت کوره و گوگرد است.

طرح توسعه این مجتمع به عنوان گامی مهم در افزایش تولیدات فرآورده های نفتی، جایگاه این پالایشگاه را در تامین نیازهای کشور ارتقاء داده است.