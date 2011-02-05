31پروژه در شهرستان بهمئی افتتاح و کلنگ زنی شد

فرماندار بهمئی بعد از ظهر شنبه در حاشیه این مراسم به خبرنگار مهر در یاسوج گفت: این طرح ها با اعتبار 28 میلیارد و 99 میلیون ریال به بهره برداری رسیده و یا عملیات اجرایی آن آغاز شده است.

محمد ظاهر سیاوش افزود: از این تعداد پروژه، 21 پروژه با اعتبار 16میلیارد ریال به بهره برداری رسید و زمینه اشتغال 41نفر را فراهم کرد.

وی بیان کرد: 10 پروژه با اعتبار 12میلیارد ریال نیز کلنگ زنی و عملیات اجرایی آن آغاز شده است.

فرماندار بهمئی تامین روشنایی بلوار امام خمینی(ره) شهر "لیکک"، تامین برق روستاهای "حوزه یوسفی"، احداث هفت ایستگاه و کانال پمپاژ آب، بهره برداری از آب روستایی منطقه "سیاه شیر"، احداث سه واحد خانه بهداشت و تجهیز اورژانس بین راهی "سرآسیاب یوسفی" و "ممبی" را از مهمترین این طرح ها عنوان کرد.

وی تصریح کرد: بهره برداری این طرحها نقش بسزایی در توسعه منطقه و رفاه حال مردم خواهد داشت.

سیاوش بیان داشت: اغلب این طرح ها در حوزه تعاون، جهاد کشاورزی، کمیته امداد، برق، منابع طبیعی، مسکن و شهرسازی، آبفای روستایی، بهداشت و درمان و فرهنگ می باشند.