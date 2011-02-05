به گزارش خبرگزاری مهر، این کتابخانه نخستین کتابخانه تخصصی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در حوزه انقلاب اسلامی است. بیشتر کتاب‌های این مرکز در حوزه تاریخ معاصر، انقلاب اسلامی، علوم سیاسی، ‌روابط بین‌الملل، دفاع مقدس، زندگینامه و خاطرات شهداست.

اغلب مخاطبان تخصصی کتابخانه انقلاب اسلامی پژوهشگران، دانشجویان و نویسندگان حوزه‌های یادشده هستند که با ارائه دو قطعه عکس، کپی شناسنامه و مبلغ 3000 تومان به مدت یک سال به عضویت این کتابخانه در می‌آیند.

قفسه‌باز بودن کتابخانه، امکان جستجوی رایانه‌ای و داشتن دو سالن مطالعه مجزا ویژه خانم‌ها و آقایان استفاده از کتاب‌ها را برای مراجعان آسانتر کرده است و تمامی اعضا می‌‌توانند در همه روزهای هفته (بجز جمعه) از ساعت 8 صبح تا 5 بعد از ظهر از امکانات این کتابخانه استفاده کنند.

این کتابخانه اکنون دارای 7000 عنوان کتاب، 10 نشریه و مجموعه نشریات سیاسی دوران پهلوی است و در آن علاوه بر خدمات متداول کتابخانه‌ای، خدمات جانبی دیگری از جمله اینترنت رایگان در اختیار مراجعان قرار داده می‌شود.

همچنین به مناسبت دهه فجر این کتابخانه نمایشگاه تخصصی کتاب انقلاب را با عنوان "یادمان انقلاب" با تسهیلات ویژه از 12 تا 22 بهمن همه روزه از ساعت 8 تا 17 برای بازدید عموم برپا کرده است.