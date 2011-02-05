دانشگاه ها نیازمند معنویت هستند

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، حجت الاسلام سید احمد میرعمادی در افتتاحیه هشتمین جشنواره عترت دانشجویان دانشگاه‌های سراسر کشور با تاکید بر اینکه دانشگاه‌های ایران اسلامی نیازمند معنویت است، اظهار داشت: معنویتی ارزشمند است که مبتنی بر توحید و ولایت باشد و دانشگاه‌های ایران اسلامی به این نوع معنویت نیاز دارند.

وی با اشاره به اینکه عرفان‌های کاذب به عنوان یکی از توطئه‌های پیچیده دشمنان به نام معنویت، جوانان را به انحرافات فکری و عملی می کشانند، اظهار داشت: معنویتی ارزشمند است که مبتنی بر توحید و ولایت باشد و دانشگاه‌های ایران اسلامی این نوع معنویت را می طلبد.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد با تاکید بر اینکه معنویت مبتنی بر ولایت و توحید قدرت جذب بالایی دارد،افزود: به همین دلیل دشمنان با ایجاد عرفان‌های کاذب و غلط به دنبال جلوگیری از تحقق معنویت حقیقی هستند.

معنویت، بصیرت و علم و دانش؛ سه عامل کلیدی مورد نیاز دانشجویان

میرعمادی از معنویت، بصیرت و علم و دانش به عنوان سه عامل کلیدی مورد نیاز دانشجویان یاد کرد و ادامه داد: امروز نیاز جامعه ما این است که دانشجویان با معنویت، بصیرت و علم و دانش راه کمال را طی کند.

وی ریشه سقوط انسان را طغیانگری و ریشه کمال آن را در عبودیت دانست و بیان داشت: بصر و بصیرت دو راهبر انسان در راه کمال هستند که بصر راهبر چشم انسان و بصیرت راهبر روح و جان انسان محسوب می شود، بنابراین انسان بدون بصر و بصیرت به جایی نمی رسد و به بیراهه خواهد رفت.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد بیان داشت: اگر چه خداوند متعال به انسان کرامت، عظمت و شرافت بخشیده است اما این بخشش مطلق نیست و مقید به توحید و ولایت است.

حجت الاسلام میرعمادی از پیامبران، انبیاء الهی و ائمه اطهار(ع) به عنوان انسان‌های کامل نام برد و خاطرنشان کرد: امام رضا(ع) به عنوان یک انسان کامل که معنویت، بصیرت و علم و دانش را مورد نظر داشته‌اند، مورد توجه است.

وی نقش امام رضا(ع) را در معنویت بخشی و بصیرت بخشی به جامعه تاثیرگذار عنوان کرد و افزود: امام رضا(ع) در طول سفر خود از مدینه تا خراسان عمده مباحثی را که مطرح کردند بر مبنای توحید و ولایت بود.