به گزارش خبرگزاری مهر، براساس حکم وزیر صنایع و معادن، سید رضا فاطمی امین به عنوان معاون برنامهریزی توسعه و فناوری، وجیهالله جعفری به عنوان معاون امور معادن و صنایع معدنی انتخاب شدهاند.
علی اکبر محرابیان در این مراسم ضمن تقدیر ازعملکرد معاونان سابق خود در بخش معادن و برنامهریزی از راهبردهای جدید این وزارت خانه برای توسعه بخش معدن و صنایع معدنی و همچنین توجه ویژه به بخش برنامهریزی، توسعه و فناوری خبر داد.
وی همچنین با بیان اینکه انتصاب دو معاون جدید در بخش معادن و صنایع معدنی و همچنین برنامهریزی و فناوری، به معنای جدایی معاونان سابق از بخش صنعت و معدن نیست، تاکید کرد: آقای سمیعی نژاد با حضور در فولاد مبارکه به عنوان بزرگترین واحد فولادی کشور، کماکان در بخش صنعت و معدن فعالیت میکند و آقای حاتم نیز مسئول راهاندازی بزرگترین پژوهشگاه صنعت و معدن شدهاند.
وزیر صنایع و معادن همچنین در بخش دیگری از این مراسم، معدن را موتور محرک بخش صنعت و معدن در کشور دانست و افزود: برای تحقق اهداف برنامه پنجم و از آن مهمتر تحقق اهداف چشم انداز 20ساله کشور، بخش معدن باید به عنوان حلقه اتصال بخش صنعت مطرح شود. مدیران معدنی نیز باید با نگاه دقیق به این بخش، به طور منطقی و اصولی بخش معدن را به صنعت متصل کنند.
محرابیان درخصوص راهبردهای جدید معاونت برنامهریزی، توسعه و فناوری هم گفت: حوزه برنامهریزی باید به عنوان دیدهبان صنعت و معدن عمل کند. در این بخش، از یک سو باید آمار و اطلاعات مربوط به واحدهای صنعتی به طور منظم مورد پایش قرار گرفته و به روز رسانی شود از سوی دیگر، این بخش باید رصد کند که در حوزههای مختلف صنعتی، تا چه حد در اجرا موفق عمل کردهایم.
وی در بخش دیگری از سخانش، با اشاره به بازنگری در استراتژی توسعه صنعتی نیز تصریح کرد: در حال حاضر، بیش از 15هزار صفحه اسناد پشتیبان استراتژی توسعه صنعتی در اختیار داریم که همه اینها ظرف دو سه سال اخیر مورد بازنگری قرار گرفتهاند.
وزیر صنایع و معادن با تاکید بر لزوم به روز ماندن استراتژی توسعه صنعتی، اظهار داشت: امروز که این استراتژی مورد بازنگری قرار گرفته و به روز شده است، نباید اینطور فکر کرد که همه چیز تمام شده، بلکه باید این استراتژی با توجه به برنامههای بالادستی بخش صنعت و معدن هر روزه مورد کنکاش قرار بگیرد و اگر نیاز به اصلاح دارد سریعا اصلاح شود.
وی در بخش پایانی سخنانش با اشاره به رشد شاخصهای اقتصادی در بخش صنعت و معدن، گفت: در بخش تولید صنعتی، تولید محصولات معدنی، رشد سرمایهگذاری، صادرات، بهرهوری و از همه مهمتر رشد شاخصهای بورس، بخش صنعت و معدن عملکرد قابل قبولی داشته است.
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