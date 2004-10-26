ايران ميان پارادوكس غرب و آمريكا

اظهارات آقاي بليكس كه يكي از بزرگترين كارشناسان فعاليتهاي هسته اي در جهان بشمارمي آيد درواقع اعتراف صريحي است بر حق جمهوري اسلامي براي حركت به سمت سوخت غير فسيلي وهمگامي با فناوري روز جهان مي باشد.



با اين حال وبرغم اعتراف صاحب نظران به حق ايران درزمينه فناوري هسته اي، فشارهاي آمريكا به غرب وآژانس انرژي هسته اي بدون هيچگونه توجيهي ادامه دارد.



ازجمله اين فشارها تشكيل نشست نمايندگان جمهوري اسلامي، فرانسه، انگليس و آلمان در21 اكتبردر وين مي باشد.



دراين نشست نمايندگان اتحاديه اروپا طرحي ارائه دادند كه به موجب آن ايران فعاليت غني سازي اورانيوم خود را متوقف كند ودر مقابل اروپا متعهد شود كه سوخت مورد نياز نيروگاه هاي ايران را تامين نمايد.



سند پيشنهاد3 كشوراروپائي براي بحث وبررسي بيشترتسليم هيات نمايندگي جمهوري اسلامي شد كه قرار است پاسخ ايران روزچهارشنبه مجددا تسليم 3 كشور اروپائي شود.



با اين كه گزارش 1030 صفحه اي بازرسان آژانس بين المللي انرژي هسته اي نشانگرصلح آميزبودن فعاليت هسته اي ايران است اما متاسفانه آمريكا با تحت فشار قراردادن غرب تلاش كرد تا پرونده هسته اي ايران را ازمحورفني به سمت محور سياسي سوق دهد.



درزمينه مسائل فني، براي آژانس بين المللي انرژي هسته اي كاملا ثابت شده كه ايران، در چارچوب معاهده" ان پي تي"عمل كرده و هيچ موردي دال بر خروج اين كشورازمفاد معاهده در دست نيست.



اما آمريكا سياست تهديد غرب را ازيكسو وتهديد به احاله پرونده اتمي ايران به شوراي امنيت راازسوي ديگردنبال كرده ودر اين رهگذر پرونده هسته اي جمهوري اسلامي را به جنجالي ترين موضوع سياسي روز تبديل نموده است .



اين تناقض دردوموضع غرب وآمريكا وعدم قاطعيت 3 كشورفرانسه، انگلس وآلمان كه تعهداتي نسبت به جمهوري اسلامي دارند موجب شده تا ملت ايران نسبت به دورنماي همكاري شفاف غرب وايران ابراز ترديد كنند.



3 كشوراروپائي به موجب موافقت نامه تهران تعهداتي نسبت به ملت ايران دارند كه اگربه اين تعهدات عمل نكنند مسلما مردم ايران واكنش ديگري از خود نشان خواهند داد.



اكنون غرب مي بايستي راه خود را ازآمريكا جدا سازد واجازه ندهد كه مسير سياسي آنان را نومحافظه كاران آمريكا ترسيم كنند زيرا منافع غرب با امريكا در بسياري از موارد همسويي ندارد.



اگر3 كشوراروپائي بخواهند تابع سياست هاي مستقل خود نباشند وازخود شفافيت نشان ندهند قطعا ملت ايران، دولتمردان خود را براي ادامه فعاليت غني سازي اورانيوم، تحت فشارقرارخواهد داد و دولت ايران قادر نيست خارج از اراده ملت خود عمل كند.



بنابراين3كشوراروپائي بايد روزچهارشنبه درسند پيشنهادي خود تجديد نظر كنند وراه سومي را كه رضايت نسبي ملت ايران را در پي دارد ارائه دهند در غير اين صورت پاسخ ايران به اين پيشنهاد منفي خواهد بود.