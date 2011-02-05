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۱۶ بهمن ۱۳۸۹، ۱۶:۳۷

شاخص کل بورس به 21 هزار و 810 واحد رسید

شاخص کل بورس به 21 هزار و 810 واحد رسید

شاخص کل بورس امروز با افزایش 461 واحدی در پی معاملات در آستانه رکوردی جدید قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، در اولین روز معاملات هفته جاری شاخص کل بورس 461 واحد افزایش یافت و به عدد 21 هزار و 810 واحد رسید که در آستانه رکوردزنی جدیدی قرار گرفته است.

شاخص بورس در پی رکوردشکنی های متعدد بورس طی روزهای اخیر، رکورد دیگری را شکست و از بالاترین جهش نسبت به گذشته برخوردار شد؛ این در حالی است که امروز 320 میلیون سهم امروز در بورس معامله شد و ارزش بازار سرمایه را به 100 هزار و 31 میلیارد تومان رساند.

امروز سهام بیشتر شرکتهای بورسی با افزایش قیمت مواجه شدند، همچنین امروز شاخص شناور آزاد 602 واحد، شاخص بازار اول 422 واحد، شاخص بازار دوم 310 واحد و شاخص صنعت 420 واحد رشد داشتند.

کد مطلب 1246290

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