شاخص کل بورس به 21 هزار و 810 واحد رسید

به گزارش خبرنگار مهر، در اولین روز معاملات هفته جاری شاخص کل بورس 461 واحد افزایش یافت و به عدد 21 هزار و 810 واحد رسید که در آستانه رکوردزنی جدیدی قرار گرفته است.

شاخص بورس در پی رکوردشکنی های متعدد بورس طی روزهای اخیر، رکورد دیگری را شکست و از بالاترین جهش نسبت به گذشته برخوردار شد؛ این در حالی است که امروز 320 میلیون سهم امروز در بورس معامله شد و ارزش بازار سرمایه را به 100 هزار و 31 میلیارد تومان رساند.

امروز سهام بیشتر شرکتهای بورسی با افزایش قیمت مواجه شدند، همچنین امروز شاخص شناور آزاد 602 واحد، شاخص بازار اول 422 واحد، شاخص بازار دوم 310 واحد و شاخص صنعت 420 واحد رشد داشتند.