به گزارش خبرگزاری مهر، در پایان مسابقات اسکی صحرانوردی جهت یابی تیم ایران با ترکیب بیژن کنگرلو، یاسین شمشکی و سید ستار صید به مدال نقره بازیهای آسیایی زمستانی قزاقستان دست یافت. تیم قزاقستان مدال طلای این رشته را از آن خود کرد و مدال برنز به مغولستان رسید.

با صید این مدال تیم ملی اسکی ایران با کسب یک مدال نقره و ۲ برنز با حفظ جایگاه پنجم به کار خود در هفتمین دوره بازیهای زمستانی آسیا در آلماتی قزاقستان پایان داد. بیژن کنگرلو و محمدکیادربنسری مردان برنزی تیم اسکی ایران در این مسابقات بودند.

