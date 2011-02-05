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۱۶ بهمن ۱۳۸۹، ۱۵:۴۱

بازیهای آسیایی زمستانی/

سومین مدال اسکی ایران بدست آمد/ پایان کار ملی‌پوشان با عنوان پنجمی

سومین مدال اسکی ایران بدست آمد/ پایان کار ملی‌پوشان با عنوان پنجمی

کاروان اسکی ایران در هفتمین دوره بازیهای آسیایی زمستانی در جهت یابی تیمی به مدال نقره دست پیدا کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پایان مسابقات اسکی صحرانوردی جهت یابی تیم ایران با ترکیب بیژن کنگرلو، یاسین شمشکی و سید ستار صید به مدال نقره بازیهای آسیایی زمستانی قزاقستان دست یافت. تیم قزاقستان مدال طلای این رشته را از آن خود کرد و مدال برنز به مغولستان رسید.

با صید این مدال تیم ملی اسکی ایران با کسب یک مدال نقره و ۲ برنز با حفظ جایگاه پنجم به کار خود در هفتمین دوره بازیهای زمستانی آسیا در آلماتی قزاقستان پایان داد. بیژن کنگرلو و محمدکیادربنسری مردان برنزی تیم اسکی ایران در این مسابقات بودند.

کد مطلب 1246291

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