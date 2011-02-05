بارندگیهای اخیر به کشاورزی میناب 130 میلیارد ریال خسارت وارد کرد

سیدعبدالعظیم موسوی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در میناب بیان داشت: در پی بارندگیهای اخیر که در میناب با طوفان وسیل همراه بود خسارات قابل توجهی به بخش کشاورزی میناب وارد شد.

وی با بیان اینکه میزان بارندگیهای اخیر در میناب بیش از 142 میلی متر بود به طوریکه سد استقلال به طور کامل آبگیری شد، ادامه داد: در این بارندگیها محصولات زراعی میناب شامل گوجه فرنگی، بادمجان، پیاز، فلفل در روستاهای هشتبندی، راونگ، زر توجی و تلنگ، تلنگ انباری، تلنگ کشتاران و تلنگ گهرود و کریان متحمل خسارت شدند.

وی با اشاره به اینکه وسعت آسیبهای وارده به محصولات زراعی بخش کشاورزی میناب در حدود 500هکتار و به میزان 75 تا 100درصد است، ابراز داشت: محصولات باغی میناب شامل لیمو ترش و انبه نیز در سطح 700 هکتار با ظرفیت تولید هشت هزار و 400 تن محصول به میزان 50 تا 100 درصد متحمل خسارت 42 میلیارد ریالی شده است.

وی خاطرنشان کرد: در بخش منابع آب نیز به 100 حلقه چاه افزون بر 45 درصد خسارت یک و نیم میلیارد ریالی وارد شده است.

وی همچنین اضافه کرد: در بخش امور دام تعداد 600 راس بزو گوسفند و20 راس گاو تلف شده که میزان خسارت وارده در این بخش نیز به مبلغ 1.6 میلیارد ریال برآورد شده است.