به گزارش خبرگزاری مهر، رحمت‌الله حافظی مدیرعامل صندوق تأمین‌اجتماعی گفت: یاد و خاطره کسانی که ایثار کردند تا توفیق داشته باشیم که این امانت بزرگ را به صاحب اصلی آن حضرت مهدی (عج) امام عصر برسانیم را گرامی می‌داریم.

حافظی از پرداخت کلیه مطالبات 800 بیمارستان طرف قرارداد در 8 ماهه سال‌جاری خبر داد و افزود: با پرداخت بدهی 8 ماهه این مراکز در چارچوب قانون بودجه 89 مصوب مجلس شورای‌اسلامی دیگر نگرانی بابت این مطالبات نداریم.

وی با بیان اینکه مطالبات داروخانه‌ها، پزشکان و دندانپزشکان در 7 ماهه سال‌جاری پرداخت شد، اظهار داشت:‌ سایر مؤسسات طرف قرارداد مانند آزمایشگاه‌ها، رادیولوژی و.... نیز مطالبات 3 ماهه اول سال‌جاری را دریافت کرده‌اند و به زودی بدهی 3 ماهه دوم سال‌جاری را نیز به آنها پرداخت می کنیم.

مدیرعامل صندوق تأمین‌اجتماعی ملاقات عمومی با بیمه‌شدگان را از سیاست‌های اصلی ایجاد تعامل با صاحبان اصلی و شرکای تأمین‌اجتماعی دانست و تصریح کرد:‌ در مدت حضورم در تأمین‌اجتماعی بر تعامل با بیمه‌شدگان اصرار داشته و تعامل را جزو سیاست‌های اصلی و از وظایف مدیران صندوق تأمین‌اجتماعی می‌دانم.

وی گفت: ضمن حل مشکلات بیمه‌شدگان در چارچوب ضوابط و مقررات فرصتی فراهم می شود تا با مشکلات بیمه‌شدگان از نزدیک آشنا شویم و بی‌شک آشنایی با مشکلات، برنامه‌ریزی برای حل مسائلی از این دست را در آینده در پی خواهد داشت.

