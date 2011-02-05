غرب نمی تواند برای مصریها تکلیف تعیین کند

به گزارش خبرگزاری مهر،"گیدو وستروله" وزیر امور خارجه آلمان در گفتگو با روزنامه "راینیشن پست" درباره تحولات اخیر مصر اظهار داشت: شرایط در این کشور نامشخص است. موضع سیاسی ما واضح است. ما دوری از خشونت را خواستاریم. دگرگونی باید در مسیر دموکراسی و حقوق بشر آغاز شود.

وی در ادامه خاطر نشان کرد که من در این باره هشدار می دهم که این تصور در مصر به وجود آید که غرب می خواهد برای مصریها تکلیف تعیین کند. در این باره تنها خود مصریها می توانند تصمیم بگیرند.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه البته ما مدافع دموکراسی و حقوق بشر هستیم اظهار داشت: اینکه چه کسی باید رهبری در مصر را به دست گیرد به خود مصریها مربوط است. ما نمی توانیم برای مصریها تعیین کنیم که دنباله رو چه کسی باشند.

وستروله در بخش دیگری از این گفتگو تاکید کرد: ما مطمئنا نقطه عطفی را در جهان عرب تجربه می کنیم. البته ما نمی دانیم سرانجام این جریانات چگونه خواهد بود اما یک چیز را می دانیم که شرایط دیگر به حالت قبل از اعتراضات مردمی بر نخواهد گشت.