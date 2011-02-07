خبرگزای مهر - گروه دین و اندیشه: تاریخ بشر مملو از جنگ و درگیریهاست، از آغازین روزهایی که انسانها زندگی در این کره خاکی را آغاز کرده اند جنگ و درگیری شروع شده و تا کنون نیز ادامه دارد .

در میان درگیریهایی که بین اهل حق و اهل باطل بوده است صحنه هایی شگفت انگیز از حق طلبی، استقامت، عزت، ایثار و از جان گذشتگی اهل حق و در مقابل ستمگری، بی رحمی، شقاوت، سنگدلی، تجاوزگری، خون آشامی و کینه جویی اهل باطل در طول تاریخ ثبت شده است که هویت حقیقی این درگیریها را نشان می دهند و شناسنامه دقیقی از اهل حق و اهل باطل ارائه می کنند که برای اهل حق بسیار قابل توجه و جای تأمل و دقت دارد.

اما صحنه ای ازدرگیری بین اهل حق و اهل باطل که تمام شاخصهای طرفین را در اوج و کمال داشته باشد و شفافیت آن در حد اعلی نمایان باشد، همچون صحنه کربلا سراغ نداریم .

در کربلا اهل حق با تمام قامت، در اوج عزت و در نهایت مظلومیت در بحرانی ترین موقعیت، در بالاترین مراتب معرفت، با بیشترین حد از محبت، با کمال استقامت و با بی نظیرترین ایثار و از جان گذشتی ظاهر شدند و همه این کمالات خود را با خون خویش در دل تاریخ ثبت و بلکه حک نمودند و در مقابل اهل باطل نیز تمام نشانه های راه باطل و گمراهی را در آن میدان از خود بروز داده و به ثبت رساندند .

کربلا فقط یک تاریخ نیست که در یک برهه از زمان اتفاق افتاده و به پایان رسیده باشد، کربلا پیامی زنده و جاری است که برای همه اهل حق در طول تاریخ الهام بخش و هدایتگر است .

کتاب "گزارشی مستند از کربلا" با هدف طرح و تشریح وقایع مرتبط با این حادثه بزرگ تاریخی از ورود کاروان امام حسین(ع) به کربلا تا هنگام شهادت آن حضرت تدوین شده است .

ورود امام حسین(ع) به کربلا، خاطره ای از امیرالمؤمنین، امان نامه برای عباس و برادرانش، بسته شدن آب به روی کاروان حسینی، عیادت امام و اصحاب در عاشورا، تدبیر نظامی در شب عاشورا، تیر خوردن گلوی امام و اصابت سنگ به پیشانی امام برخی مباحث طرح شده در کتاب هستند .

افتادن امام حسین(ع) از اسب بر روی زمین، بازگشت اسب امام به سوی خیمه ها، غارت خیمه های اهل بیت نیز از دیگر موضوعاتی هستند که در این کتاب به آنها پرداخته شده است .

منابع مورد استفاده برای تدوین کتاب، در بخش آخر آمده است .