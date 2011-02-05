محمد پارسا در گفتگو با مهر از برگزاری نشست نهایی کارگران برای تهیه پیشنهاد حداقل دستمزد سال آینده کارگران در 26 بهمن ماه سال جاری خبر داد و گفت: در این نشست کمیته های دستمزد 31 استان کشور نتیجه بررسی ها و جمع بندیهای خود را اعلام خواهند کرد.

رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با تاکید بر اینکه این نشست سراسری در تهران برگزار خواهد شد، اظهار داشت: در این جلسه دو پیشنهاد کف و سقف برای دستمزد سال آینده تعیین و به صورت رسمی در جلسات شورای عالی کار به نمایندگی از کارگران کشور اعلام خواهیم کرد.

وی خاطر نشان کرد: به احتمال بسیار قوی ممکن است در روزهای باقیمانده از بهمن ماه سال جاری یک جلسه رسمی بین نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت در قالب شورای عالی کار برگزار می شود.

این مقام مسئول کارگری کشور همچنین به احتمال برگزاری دو جلسه برای نهایی شدن موضوع دستمزد سال آینده کارگران اشاره کرد و افزود: ما باید منتظر اعلام نظر رسمی بانک مرکزی در مورد نرخ تورم پایان بهمن ماه نیز باشیم.

به گفته پارسا، نرخ تورم پایان بهمن ماه در قالب استعلام و نامه نگاری وزارت کار و امور اجتماعی با بانک مرکزی به اطلاع شورای عالی کار خواهد رسید.

وی تاکید کرد: نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی مبنای اصلی تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران کشور خواهد بود. در هر صورت تا نرخ تورم پایان بهمن ماه توسط بانک مرکزی محاسبه و اعلام نشود، جلسه نهایی شورای عالی نیز برگزار نخواهد شد.