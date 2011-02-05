به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، نمایشگاه دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران ظهر شنبه با حضور مسئولان و مدیران ارشد استانی اصفهان افتتاح شد.

مدیرعامل شرکت نمایشگاه‌های بین المللی استان اصفهان در آیین افتتاحیه این نمایشگاه گفت: نمایشگاه دهه فجر اصفهان نمود دیگری از توان عظیم ایران در حوزه‌های مختلف و در استانی از این جغرافیای عظیم محسوب می‌شود که مردم، این حماسه آفرینان واقعی انقلاب را به سنجش، ارزیابی و قضاوت خود فرا خوانده است.

رسول محققیان بیان داشت: 225 غرفه این نمایشگاه که در بخش‌های اشتغالزایی و عملکرد دستگاه‌های اجرایی استان سازماندهی شده‌اند، در سال جاری رویکردهای علمی پژوهشی خود را در نمایی پررنگ‌تر به نمایش گذاشته‌اند تا آیینه بهتری برای عرضه مسیر بالندگی انقلاب در عرصه جهانی باشند.

وی ویژگی این انقلاب را جوشش از متن مردم دانست و افزود: امروز، آوازه توانمندیهای ایران اسلامی گوش آنان که با نشنیده گرفتن روزگار سپری می‌کنند را آزرده است.

مدیرعامل شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی استان اصفهان تصریح کرد: ایران وارث پیشینه‌ای غنی از تجربه‌ها، منابع، تاریخ، تمدن و فرهنگ اصیل شرقی بود؛ میراثی که جهان هنوز هم بدان غبطه می‌خورد.

وی تاکید کرد: سالها بود که باور میراث‌داری در مردم این کشور رنگ باخته بود و مصداق آنان، مصداق کسی بود که آنچه خود داشت را ز بیگانه تمنا می‌کرد.

محققیان همچنین با اشاره به برگزاری نمایشگاه دهه مبارک فجر در اصفهان، اضافه کرد: این نمایشگاه از 16 تا 19 بهمن‌ماه سال جاری در محل نمایشگاه‌های بین‌المللی استان اصفهان برپا خواهد بود.

وی با اشاره به برپایی نمایشگاه دهه فجر از 16 لغایت 19 بهمن ماه در اصفهان، تاکید استاندار اصفهان در خصوص مردمی بودن برنامه‌های دهه فجر استان در سال جاری را یادآوری کرد و گفت: نمایشگاه، بهترین مکان برای ارائه فعالی‌هایی است که سازمانها در گذر انقلاب برای مردم انجام داده‌اند.

مدیرعامل شرکت نمایشگاه‌های استان اصفهان افزود: مردم می‌توانند در جریان نمایشگاه دهه فجر، عملکرد نظام مقدس جمهوری اسلامی در بخشهای مختلف را طی 32 سال گذشته مشاهده کنند و آن را در دوره‌های زمانی مختلف مقایسه کرده و حتی این عملکرد را به نقد بکشند.

محققیان با اشاره به اینکه شرکت نمایشگاه‌های استان اصفهان از سوی استاندار و امام جمعه به عنوان رئیس کمیته نمایشگاه ستاد دهه فجر استان انتخاب شده است، اضافه کرد: نمایشگاه‌هایی از این دست به عنوان زکات فعالیتهای نمایشگاهی استان محسوب می‌شوند.

وی اظهار داشت: این نمایشگاه در سال جاری در قالب 225 غرفه و با رویکردهای علم، پژوهش، فناوری و اشتغالزایی سازماندهی شده است.

مدیرعامل شرکت نمایشگاه‌های استان اصفهان همچنین به حضور هدفمند دانشگاه‌ها و استقرار تیمهای تحقیقاتی پژوهشی در نمایشگاه اشاره کرد و ادامه داد: از ویژگیهای نمایشگاه امسال، حضور وزارت صنایع و معادن به همراه زیرمجموعه‌هایی چون بانک صنعت و معدن، سازمان صنایع و معادن، شرکت شهرک‌های صنعتی و پژوهشگاه وزارت در قالب بلوک وزارت صنایع و معادن است که بخش‌های مذکور در اقدامی هماهنگ، مشارکت فعالی در نمایشگاه خواهند داشت.