به گزارش خبرنگار مهر در اراک، سید مسعود میر کاظمی در حاشیه بهره برداری از طرح توسعه پالایشگاه امام خمینی(ره) شازند در جمع خبرنگاران افزود: علاوه بر طرح توسعه پالایشگاه امام خمینی شازند، خط تولید بنزین در پتروشیمی ماهشهر با سرمایه گذاری یک هزار میلیارد تومان و ایستگاه تقلیل فشار گاز روستایی کشور با سرمایه گذاری یکهزار و 500هزار میلیارد تومان از مهمترین پروژه های حوزه نفت و گاز دهه فجر امسال است.

وی اضافه کرد: تحریم ها هیچ مشکلی در زمینه تامین تجهیزات سنگین طرح های نفت و گاز ایجاد نکرده و تا پایان برنامه پنجم توسعه بیش از 90درصد تجهیزات مورد نیاز این حوزه در داخل تولید می شود.

میر کاظمی با اشاره به طرح توسعه پالایشگاه شازند دامه داد: با راه اندازی این فاز روزانه دو میلیون لیتر صادارت خواهیم داشت که تا پایان سال به شش میلیون لیتر و تا پایان اتمام طرح به 12 میلیون لیتر افزایش پیدا خواهد کرد.

وی با بیان اینکه مهمترین ویژگی تولیدات این فاز صادرات با امتیاز و استاندارد یورو 5 می باشد که بالاترین سطح استاندارد جهانی درزمینه تولید بنزین است،اظهار داشت: بازارهای هدف درحال بازاریابی هستند که با شناسایی بازارهای هدف صادرات یک میلیون لیتر بنزین به زودی انجام می شود.



