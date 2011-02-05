به گزارش خبرنگار مهر در کرج، همزمان با ایام الله دهه فجر مسابقات اسکی قهرمانی دانش آموزان سراسر کشور به میزبانی اداره کل آموزش وپرورش استان البرز برگزار می شود.

این مسابقات برای اولین بار است که به میزبانی استان البرز برگزار می شود.

این دوره از رقابتهای اسکی دانش آموزان که مدارسی از سراسر کشور در آن حضور دارند در محل پیست بین المللی دیزین واقع در جاده کرج - چالوس برگزار می شود.

گفتنی است این رقابتها در مقطع پسران از17 تا 21 بهمن به طول خواهد انجامید، و در مقطع دختران نیز از یکم تا پنجم اسفندماه این رقابتها برگزار می شود.

مراسم افتتاحیه ویژه دانش آموزان پسر باحضور مسئولین کشوری واستانی روز سه شنبه19بهمن ساعت 15 بعداز ظهر سالن اجتماعات هتل گاجره وهمچنین مراسم افتتاحیه ویژه دانش آموزان دختر روز دوم اسفند ساعت 15 بعداز ظهر درمکان فوق برگزار خواهد شد.