برگزاری مسابقه طراحی کلاژ "تصویر انقلاب"

به گزارش خبرگزاری مهر، علی شریفیان معاون آفرینش و اجرای فرهنگسرای شهر در خصوص زمان و چگونگی برگزاری این ویژه برنامه گفت: مسابقه بزرگ طراحی کلاژ به منظور گرامیداشت سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی سال57، یکشنبه17بهمنماه از ساعت 10 تا 12در پارک شهر تهران با حضور57 هنرمند جوان در رشته طراحی کلاژ برگزار میشود.
شریفیان ادامه داد: شرکتکنندگان در این مسابقه با گزینش و چسباندن تکه تصاویری مربوط به انقلاب اسلامی روی بوم نقاشی سعی در انتقال پیامهای فرهنگی انقلاب اسلامی از منظرهنر کلاژ به هم نسلهای خود دارند.
وی خاطرنشان کرد: در پایان مسابقه با اهدا جوایز نفیسی ازصاحبان سه اثر برگزیده تقدیر میشود و 57 اثرخلق شده در مسیر راهپیمایی یوم الله 22 بهمن به نمایش عمومی گذاشته میشود. علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر میتوانند با شماره تلفن 7 و66755536 تماس بگیرند.
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