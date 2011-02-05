فعالیتهای فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی قزوین قابل توجه است

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین آیت الله باریک بین ظهر شنبه در دیدار با هیئت رئیسه دانشگاه آزاد اسلامی قزوین ضمن تبریک ایام دهه مبارک فجر و سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی اظهار داشت: امام (ره) با رهبری خود و بهره مندی از اسلام عملی، انقلاب اسلامی را با حمایت مردم در ایران به پیروزی رساندند که به لطف الهی این انقلاب زمینه پیشرفت کشور در عرصه های مختلف را فراهم کرده است و روز به روز از جهات مختلف نیز در حال پیشرفت هستیم.

نماینده ولی فقیه در استان افزود: انقلاب اسلامی با استقبال و عظمت مثال زدنی زمینه ساز رشد کشور در عرصه های سیاسی، علمی، هنری و فن آوری شده و در زمینه های اعتقادی و اخلاقی هم پیشرفت های زیادی به برکت انقلاب اسلامی در کشور بدست آمده است.

امام جمعه قزوین در ادامه با اشاره به تلاش دشمنان در به انحراف کشیدن جوانان و تشریح نقش دانشگاه ها در گسترش مسائل اخلاقی در بین جوانان یاد آور شد: بیشتر جوانان از نظر قلبی اعتقادات پاکی دارند اما در معرض خطر هستند و دشمنان که از راه نظامی نتیجه ای علیه این نظام نگرفته اند تلاش می کنند تا از بعد فرهنگی به ما لطمه بزنند که در این میان جوانان در معرض تهدید جدی قرار دارند که این موضوع وظیفه دانشگاه ها را در جلوگیری از انحرافات اخلاقی بسیار سنگین کرده است.

نماینده مردم استان قزوین در مجلس خبرگان رهبری با تقدیر از خدمات ارزشمند رئیس دانشگاه آزاد اسلامی قزوین و همکاران وی، فعالیت های فرهنگی انجام شده در این دانشگاه را قابل توجه دانست و تصریح کرد: دانشگاه های کشور دارای فضایی ایمانی، اخلاقی و اسلامی است اما همواره برخی در معرض آسیب قرار دارند لذا مسئولان دانشگاه ها باید در مسیر هدایت اصولی جوانان گام بردارند و مراقب انحراف احتمالی برخی باشند.

آیت الله باریک افزود: جوانان مسئولان آینده کشورند بنابراین باید در جهت رشد و آگاهی این گروه تلاش بیشتری شود که در این میان فعالیت های فرهنگی صورت گرفته توسط دانشگاه آزاد اسلامی قزوین همچون دعوت از شخصیت ها و دانشمندان برای سخنرانی و یا اعزام دانشجویان برای دیدار با مراجع عالی قدر و استفاده از رهنمودهای این بزرگواران بسیار خوب و قابل تقدیر است.

امام جمعه قزوین سپس با تاکید بر ارتباط بیشتر دانشگاه با حوزه های علمیه گفت: دانشگاه ها می توانند ضمن تبادل نظر با حوزه های علمیه زمینه حضور بیشتر روحانیون در دانشگاه ها را فراهم و مسائل اعتقادی و اخلاقی را نهادینه کنند.

وی دانشگاه آزاد اسلامی قزوین را از نظر فعالیت های فرهنگی و اعتقادی در مقایسه با سایر دانشگاه های پیشرو دانست و خاطرنشان کرد: با توجه به حضور گسترده دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی قزوین در هیئت های عزاداری، مقام های کسب شده در مسابقات نماز، حضور شخصیت های ممتاز فرهنگی و اخلاقی، این دانشگاه در جنبه های اعتقادی و اخلاقی در بین دانشگاه های دیگر شاخص است و انتظار می رود در این مسیر همچنان با شتاب حرکت کند.

آیت الله باریک بین در ادامه تاکید کرد: در گسترش مفاهیم اعتقادی می بایست اول از همه خود پیشگام شویم و مطمئناً اگر یک کلمه از روی اعتقاد بیان شود در قشر جوان تاثیرگذار خواهد بود و در کارهایی مثل مشاوره با جوانان نیز می بایست از استادانی که روی جوانان تاثیزگذارند استفاده کرد.

امام جمعه قزوین در پایان به انقلاب های کشورهای مختلف اشاره کرد و گفت: انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام خمینی (ره)، باعث الهام گرفتن انقلاب های کشورهای دیگر جهان شده است و با گسترش انقلاب ما در جهان، بتوانیم زمینه ظهور و بروز انقلاب جهانی حضرت قائم (عج) را به وجود آوریم.



در این دیدار مرتضی موسی خانی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین هم گزارشی از فعالیت های فرهنگی و علمی در این دانشگاه ارائه کرد.