به گزارش خبرنگار مهر، نشست نقد و بررسی فیلم سینمایی "مرگ کسب و کار من است" به کارگردانی امیرحسین ثقفی و تهیه‌کنندگی علی اکبر ثقفی امروز شنبه 16 بهمن‌ماه ساعت 15 در سالن کنفرانس سعدی مرکز همایش‌های برج میلاد با حضور تهیه‌کننده، مستانه مهاجر تدوینگر، پژمان بازغی، امیر آقایی و کامران تفتی بازیگران و کارن همایون‌فر آهنگساز برگزار شد. جواد طوسی منتقد سینما اجرای جلسه را برعهده داشت.

در این جلسه کارگردان فیلم حضور نداشت. علی‌اکبر ثقفی در ابتدای جلسه با اشاره به تجربه تازه پسرش برای ساخت این فیلم گفت: امیدوارم ساخت فیلم‌هایی این‌چنین از طرف جوانان بستری را فراهم کند تا مدیران فضای ساخت فیلم‌های خاص و شرایط آن را مساعد کنند.

وی ادامه داد: برای چنین فیلمی که مجوز گرفته است سوء تفاهم اکران معنایی ندارد. با حمایت از این گونه فیلم‌ها حجم عظیمی از انرژی جوانان از بین نمی‌رود. وقتی این فیلم را دیدم خیلی خوشحال شدم چرا که وجود چنین دغدغه‌ای میان جوانان تنوع نگاه و گستره فرهنگی را نوید می‌دهد.

ثقفی با اشاره به رابطه خویشاوندی تهیه‌کننده و کارگردان گفت: امیرحسین از کودکی با سینما آشنا بود و در 10 سالگی در فیلم سینمایی "یحیی" بازی کرد، او یک فیلمساز تجربی است، خوب فیلم دیده و مطالعه سینمایی داشته است.

در ادامه این نشست پژمان بازغی بازیگر "مرگ کسب و کار من است" درباره تولید این فیلم توضیح داد: مرحله پیش‌تولید دو ماه طول کشید و تمام این مدت صرف مطالعه فیلمنامه و صحبت با کارگردان شد، شرایط سخت و دشوار بود اما من ایمان داشتم امیرحسین می‌تواند این بار را به مقصد برساند.

وی ادامه داد: او اندیشه و ایده خامی داشت اما در طول ساخت فیلم فضای دیالوگ گویی مطرح شد و توانستیم به نتیجه برسیم. اگرچه دیالوگ‌های فیلم کم بود، اما من توانستم سکوت در بازی را تجربه کنم.

مستانه مهاجر تدوینگر این فیلم درباره کارگردان توضیح داد: امیرحسین ثقفی خارق‌العاده است. این به خاطر افکار و جهان بینی خاصی است که دارد. او کارش را همان طور که می‌خواست تمام کرد. در تدوین فیلم کارگردان و تدوینگر مکالمه زیادی داشتند یکی از دلایلی که من تدوین این فیلم را پذیرفتم سختی و تفاوت آن بود. من با این نوع فیلم‌ها عجین هستم، زیرا بیشتر کارهایم شبیه سینمای مستند است.

امیر آقایی بازیگر این فیلم درباره فضای فیلم گفت: این فیلم سخت و تلخ است و شکی در تلخی آن نیست، زیرا اساس و بنیان آن بر پایه دغدغه و رنج روزمره بنا شده است.

کامران تفتی دیگر بازیگر فیلم گفت: خشونت فیلم "مرگ کسب و کار من است" از یک جا به وظیفه شناسی تبدیل می‌شود، ثقفی شاید در ظاهر چهره خشنی داشته باشد. اما بسیار لطیف است و سواد علمی او بالا است. اندیشه کسانی مثل امیرحسین ثقفی نیاز سینمای ایران است.

امیر آقایی در پایان جلسه با تشکر از حضور خبرنگاران و اهالی رسانه در این نشست گفت: خواهش من از مطبوعاتی‌ها این است اگر فیلمی شریف است و تهیه‌کننده آن درصدی امید به فروش آن ندارد آنها از این فیلم‌ها حمایت کنند چرا که در موقع اکران این فیلم‌ها ذلیل و زیر پای فیلم‌های بفروش له می‌شوند.

جواد طوسی منتقد این جلسه پس از حرف‌های امیر آقایی تاکید کرد که "مرگ کسب و کار من است" فیلم سرپایی است.