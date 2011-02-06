زهره الهیان در گفتگو با خبرنگار مهر درباره نظرات و فعالیت های کمیته حقوق بشر مجلس درزمینه وقایع کشورهای عرب منطقه گفت: کمیته حقوق بشر مجلس بطور خاص برخورد غیر انسانی با معترضین جنبش های مردمی مصر و تونس و همچنین ضرب و شتم و به قتل رساندن این افراد توسط رژیم دیکتاتوری مصر بررسی کرده و چگونگی ورود به این مسئله را با مجامع حقوق بشر بین المللی مکاتبه می کنیم.

وی با اشاره به اخبار منتشر شده از وقایع اخیر در مصر ، تونس و یمن گفت: بنا براین اخبار، تعداد زیادی از مردم زیادی در این اعتراضات کشته و زخمی شده اند لذا بررسی ویژه این موضوع را وظیفه خود می دانیم تا ببینیم به چه ترتیبی می توانیم تحرک لازم را برای رسیدگی به این موضوعات داشته باشیم

رئیس کمیته حقوق بشر مجلس از مجامع بین المللی خواست که نسبت به این وقایع سکوت نکرده و به طور جدی وارد شوند و گفت: بایستی اعتراض مجامع بین المللی نسبت به اقدامات غیر انسانی دولتمردان دیکتاتور اعلام شده و حقوق مردم معترض در این کشورها محترم شمرده شود.