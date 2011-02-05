به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمحمد حاج آقامیر بی توجهی به تفریحات سالم را یکی از عوامل گسترش آسیب های اجتماعی برشمرد و افزود: «یکی از حلقه های مفقوده در مدیریت شهری، موضوع تفریحات سالم است. اگر به این مقوله به درستی نگریسته شده و برای آن برنامه ریزی های متناسب با فرهنگ جامعه خودمان طراحی و اجرا کنیم نه تنها در مقابل تهاجم فرهنگی بلکه در برابر بسیاری از آسیب های اجتماعی نیز بیمه خواهیم شد.»
آقامیر ادامه داد: « در حال حاضر هرکسی تفریحات را به سلیقه خود تعریف و اجرا می کند. در این روند طبیعی است که تعداد بسیاری به خطا می روند و در نتیجه تاوان آن را کل جامعه می پردازد. در حالی که اگر مسئولان متولی این امر، تفریحات را در چارچوب شرع و عرف و فرهنگ مردم تعریف و آن را اجرا کنند احتمال آزمون و خطا بسیار پائین می آید.»
رئیس سازمان ورزش شهرداری تهران برگزاری جشنواره تفریحات ورزشی در پارک رازی را نمونه موفقی از موضوع فوق دانست و گفت: «استقبال مردم از برنامه های پارک رازی نشان داد که جامعه به تفریحات برنامه ریزی شده و سالم نیاز دارد و این در صورتی میسر خواهد بود که مسئولان عرصه را خالی نکنند و دست بیگانگان را باز نگذارند.»
آقامیر در پایان به ظرفیت های موجود در برج میلاد تهران نیز اشاره کرد و افزود: «برج میلاد تهران این قابلیت را دارد که مرکز خوبی برای تفریحات سالم ورزشی شود و ما در این باره با تعاملی مطلوب در پی اجرای طرح های جدید راه اندازی باشگاه های دائمی برای تفریحات هستیم.»
رئیس سازمان ورزش شهرداری تهران احیای تفریحات سالم در جامعه را یکی از راهکارهای حفظ و انسجام خانواده¬ها خواند.
