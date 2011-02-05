به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمحمد حاج آقامیر بی توجهی به تفریحات سالم را یکی از عوامل گسترش آسیب های اجتماعی برشمرد و افزود: «یکی از حلقه های مفقوده در مدیریت شهری، موضوع تفریحات سالم است. اگر به این مقوله به درستی نگریسته شده و برای آن برنامه ریزی های متناسب با فرهنگ جامعه خودمان طراحی و اجرا کنیم نه تنها در مقابل تهاجم فرهنگی بلکه در برابر بسیاری از آسیب های اجتماعی نیز بیمه خواهیم شد.»



آقامیر ادامه داد: « در حال حاضر هرکسی تفریحات را به سلیقه خود تعریف و اجرا می کند. در این روند طبیعی است که تعداد بسیاری به خطا می روند و در نتیجه تاوان آن را کل جامعه می پردازد. در حالی که اگر مسئولان متولی این امر، تفریحات را در چارچوب شرع و عرف و فرهنگ مردم تعریف و آن را اجرا کنند احتمال آزمون و خطا بسیار پائین می آید.»



رئیس سازمان ورزش شهرداری تهران برگزاری جشنواره تفریحات ورزشی در پارک رازی را نمونه موفقی از موضوع فوق دانست و گفت: «استقبال مردم از برنامه های پارک رازی نشان داد که جامعه به تفریحات برنامه ریزی شده و سالم نیاز دارد و این در صورتی میسر خواهد بود که مسئولان عرصه را خالی نکنند و دست بیگانگان را باز نگذارند.»



آقامیر در پایان به ظرفیت های موجود در برج میلاد تهران نیز اشاره کرد و افزود: «برج میلاد تهران این قابلیت را دارد که مرکز خوبی برای تفریحات سالم ورزشی شود و ما در این باره با تعاملی مطلوب در پی اجرای طرح های جدید راه اندازی باشگاه های دائمی برای تفریحات هستیم.»