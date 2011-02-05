کرج از فرسودگی ساختار بیمارستانی و کمبود تخت دیالیز رنج می برد

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، دکتر علیرضا شکیب ظهر شنبه در نشست خبری مشترک این مجموعه با دانشگاه علوم پزشکی البرز و مدیریت بیمه تامین اجتماعی و خدمات درمانی تصریح کرد: آمار تختهای دیالیزی کرج به نسبت سایر شهرهای ایران و استانداردهای موجود عقب ماندگی 40 درصدی را نشان می دهد که باید برای رفع آن تلاشهای مضاعفی داشت.

وی ادامه داد: در حال حاضر 75 تخت دیالیز در کرج وجود دارد که برای رسیدن به حد قابل قبول باید 40 الی 60 تخت بر آمار موجود اضافه شود.

این مسئول خاطرنشان کرد: ماهانه 390 بیمار دیالیزی از خدمات 75 تخت موجود بهره مند می شوند و 300 بیمار دیگر از مراکز درمانی پایتخت خدمات می گیرند.

به گفته دکتر شکیب، هشت تخت دیالیز در اشتهارد مورد بهره برداری قرار گرفته است و 5 الی 7 تخت نیز در شهرستان ساوجبلاغ در دستور کار قرار گرفته است.

وی خاطر نشان کرد؛ ظرف شش ماهه آینده 40 تخت دیالیز به 75 تخت موجود اضافه خواهد شد.



فرصت بازسازی بیمارستان رجایی از دست رفته است



معاون درمان شبکه بهداشت و درمان کرج در پاسخ به سوالی درباره وضعیت نامناسب بیمارستان رجایی اظهار داشت: عمر این بیمارستان به بیش از 45 سال می رسد و فرصت بازسازی و نوسازی آن نیز از دست رفته است.

وی اضافه کرد: محلی برای بیمارستان جایگزین رجایی گودبرداری شده است و سال آینده کلنگ زنی خواهد شد.

شکیب اذعان داشت: از آنجا که احداث بیمارستان جایگزین نزدیک به یک دهه زمان نیاز دارد، توسعه و تجهیز امکانات بیمارستان کنونی (رجایی) در دستور کار است و تا روزی که بیمارستان جایگزین فعالیت خود را آغاز نکند، بیمارستان سابق از چرخه درمانی کشور خارج نمی شود.



ساختار بیمارستانی کرج فرسوده و قدیمی است

این مسئول در بخش دیگری از سخنانش از ساختار قدیمی و فرسوده بیمارستان های شهر کرج به شدت انتقاد کرد و گفت: برخی بیمارستان ها از ابتدا به منظور دایر نمودن بیمارستان بنا نشده اند و در طول زمان و بر اثر نیازهای موجود، به شکل امروزی خود یا همان بیمارستان درآمده اند.

شکیب اظهار امیدواری کرد: اجرایی شدن مصوبات سفرهای استانی دولت در زمینه بهداشت و درمان با جدیت بیشتری دنبال شود تا بخشی از مشکلات عدیده شهرستان کرج در بخش کمبود مراکز درمانی رفع شوند.

به گفته وی، بیمارستان های کرج به لحاظ استحکام بنا، فضای معماری، طراحی بیمارستانی و... دارای مشکلاتی هستند که به مرور باید رفع شود یا بیمارستان های قدیمی جای خود را به بیمارستان های جایگزین دهند.