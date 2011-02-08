اعتراض احمدی نژاد به استیضاح بهبهانی وحدت جامعه را دچار خدشه می کند

موسی الرضا ثروتی عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: رهبری هموراه تاکید داشتند که نباید اختلافات میان سران به جامعه کشیده شود و باید این اختلافات بدون مشوش کردن وحدت جامعه برطرف شود.

وی ادامه داد: اگر قرار باشد رئیس جمهور مطالبشان را به مردم بگویند لازم است طرف مقابل هم بیاید و مطالب خود را بیان کند و از آنجایی که رئیس مجلس برای سخنان رهبری احترام قائل اند و از طرح این مسائل پرهیز می کنند، پس این مسائل به صورت یکطرفه مطرح می شود و چالش هایی را در جامعه به وجود می آورد.

نماینده مردم بجنورد با تاکید بر اینکه مطرح کردن این مطالب در جامعه به مصلحت نظام و انقلاب نیست، تصریح کرد: این موارد وحدت جامعه را دچار خدشه و صدمه می کند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس اظهارداشت: رهبری بارها و بارها گفته اند اگر بحثی میان سران قوا است باید با یکدیگر حل کنند و باتوجه به جایگاه رهبری به عنوان ولایت فقیه و تنظیم کننده روابط قوا در این موارد رئیس جمهور باید به ایشان مراجعه کنند.

ثروتی تاکید کرد: رئیس جمهور هر حرفی دارد باید به رهبری بزند و مسائل را با ایشان حل و فصل کند و نه اینکه با مطبوعات بگوید و اعتراضات خود را منتشر کند.

وی ادامه داد:مردم که در جریان این موارد نیستند و بنده های خدا از این موضوعات خبر ندارند اگر رئیس جمهور به موضوع استیضاح و یا عملکرد مجلس اعتراضی دارد باید ان را با رهبری مطرح کند.

نماینده مردم بجنورد با تاکید بر اینکه مجلس در چارچوب وظایف خود عمل کرده است ادامه داد: برکناری وزیر راه با رای 147 تن از نمایندگان انجام شد و من نه جزو امضا کنندگان نامه استیضاح بودم و نه جزو رای دهندگان اما وقتی مجلس تصمیمی را می گیرد همه باید عمل کنند و با این اظهارات که این را قبول ندارم نمی توان مملکت دار کرد.