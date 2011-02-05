به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های فوتبال راه آهن شهرری و صبای قم در چارچوب هفته بیست و یکم رقابت های لیگ برتر باشگاه‌های کشور عصر امروز در حالی در ورزشگاه اکباتان برگزار شد که کمتر از 200 تماشاگر برای تماشای مسابقه به ورزشگاه آمده بودند. حاشیه های دیگر این دیدار را در زیر می خوانید:

* پیش از آغاز مسابقه ایمان زراقی راد مهاجم تیم راه آهن با تاخیر وارد زمین شد و همین مسئله عاملی شد تا تیم راه آهن با 10 بازیکن عکس یادگاری بگیرد!

* مهدی واعظی و محسن بیاتی نیا بازیکنان محروم و مصدوم تیم صبای قم از جایگاه ویژه این بازی را تماشا می کردند.

* در جریان این دیدار بازیکنان تیم صبا بارها به عملکرد علیرضا فغانی داور این مسابقه اعتراض می کردند که این مسئله باعث شد داور مسابقه به ابوالفضل حاجی زاده و فرزاد حاتمی به دلیل این اعتراضات کارت زرد بدهد.

* تعدادی از تماشاگران صبای قم در جریان این بازی به عملکرد تیم راه آهن اعتراض می کردند که یکی از این تماشاگران به فحاشی علیه مهدی تاتار سرمربی راه آهن پرداخت اما بلافاصله از سوی مسئولان امنیتی از ورزشگاه اخراج شد.

* تعدادی از مسئولان و بازیکنان تیم استقلال اهواز که برای تماشای این مسابقه قصد ورود به ورزشگاه را داشتند با ممانعت مسئولان ورودی مواجه شده و به آنها تاکید شد برای ورود به ورزشگاه باید بلیت تهیه کنند که در این بین فریدون فضلی هم در بین این نفرات حضور داشت.

* داود حقی بازیکن پیشین تیم فوتبال راه آهن پس از گل دوم صبا شادی عجیبی از خود نشان داد. حقی در حال حاضر عضو تیم صبای قم است.

* اسکوربرد ورزشگاه اکباتان صحنه های مجدد گل را با چند دقیقه تاخیر پخش می کرد.