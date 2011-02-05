به گزارش خبرنگار مهر در رشت، صادق خلیلیان درحکم انتصاب "علی محرر" رئیس سازمان چای کشور آورده است:

شایسته است با بهره مندی از نیروهای علاقمند و متعهد واستفاده از دانش فنی روزآمد نسبت به ساماندهی چای کشور اهتمام ورزیده وگامهای موثری برای افزایش کیفیت چای وبازاریابی داخلی وخارجی آن بردارید.

وی اظهارامیدواری کرد: با اتکال به خداوند متعال در تحقق اهداف عدالت گستری، مهرورزی، خدمت به بندگان خدا، پیشرفت وتعالی مادی ومعنوی کشور موفق وموید باشید.

استانهای گیلان و مازندران، مناطق سرسبزی در شمال کشور و سواحل دریای خزر هستند که با مناظر دیدنی از جنگلهای انبوه، باغهای چای، مزارع برنج و دیگر محصولات پوشیده شده ‌اند.

سطح زیر کشت چای حدود 32 هزار هکتار در دو استان گیلان (90درصد) و مازندران (10 درصد) است که بطور پراکنده بین کوههای البرز و سواحل دریای خزر، جائیکه از نظر خاک و شرایط آب و هوایی برای رشد چای مناسب است، گسترده شده ‌اند.