مبارک درپی راه حل مسالمت آمیز باشد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، "علی عبدالله صالح" از "حسنی مبارک" رئیس جمهوری مصر خواست به منظور حفظ امنیت و ثبات کشورش از در مصالحه با مخالفان درآید.

صالح در گفتگوی تلفنی با مبارک به بررسی تحولات اخیر مصر و راههای پایان دادن به اعتراضات مردمی این کشور پرداخته و در عین حال بر لزوم ادامه همکاریهای منطقه ای در این امر تاکید کرد.

این در حالی است که روز جمعه در یازدهمین روز از اعتراضات مردمی علیه مبارک، صدها هزار تن با تجمع در میدان التحریر قاهره خواستار کناره گیری وی از ریاست جمهوری شدند.

در همین حال مبارک که از سه دهه گذشته تا کنون بر کرسی رئیس جمهوری تکیه کرده و همچنان امیدوار به پیروزی در انتخابات آتی ریاست جمهوری مصر است، در واکنش به خواسته مردم مدعی شده که کناره گیری وی از قدرت موجب بی ثباتی کشور می شود.