به گزارش خبرنگار مهر در اراک، علی اکبر شعبانی فرد ظهر شنبه در مراسم افتتاح فاز اول طرح توسعه پالایشگاه نفت امام خمینی (ره) شازند افزود: هدف انقلاب اسلامی اتکا به توان داخلی و استفاده از متخصصین ایرانی در طرح های بزرگ بود که امروز با رهبری حضرت آیت الله خامنه ای توانسیتم با خود باوری و استفاده از توان داخلی به این هدف بزرگ که امروز شاهد آن هستیم برسیم .



وی تکمیل و اجرای کامل مراحل مختلف طرح توسعه شرکت پالایش نفت شازند را از برنامه های مهم و اولویتهای بخش استان مرکزی انست و اظهار داشت : گام بلند ایران و انقلاب اسلامی خودباوری و خود کفایی بود که روز به روز شاهد رسیدن به هدف نهایی که همان سر بلندی ایران اسلامی است می باشیم.

شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند به عنوان هفتمین مجموعه بزرگ پالایشگاهی و یکی از قطبهای صنعت نفت کشور، سهم بسزایی در تولید و چرخه فرآورده های نفتی ایران دارد.



این پالایشگاه با بهینه سازی فرآیند های تولید، هم اکنون با ظرفیت میانگین 175 هزار بشکه در روز بیش از 11 درصد از فرآورده های سوختی مورد نیاز کشور را تأمین می کند و اولین تولید کننده بنزین بدون سرب در کشور است.







