محسن مومنی در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد در سخنانی اظهار داشت: حوزه هنری در سینمای بعد از انقلاب قطعا نقش تاثیر گذاری داشته و جهت ده و جریان ساز بوده است و به همین خاطر همواره در دوره های مختلف جشنواره فیلم فجر مورد توجه هیئت داوران قرار گرفته است.

وی ادامه داد: این خیلی مهم است که حوزه هنری در هشت دوره جشنواره فیلم فجر بیش از 74 مقام آورده که از این تعداد 63 مقام مربوط به دریافت سیمرغ بلورین و بقیه دیپلم افتخار بوده است.

رئیس حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی کشور با بیان اینکه موفقیت حوزه هنری در جشنواه فیلم فجر نشان دهنده اهمیت کار حوزه هنری است، تصریح کرد: این امر هم از سوی منتقدین و متخصصین و هم از طرف مردم همواره مورد اذعان بوده است.

مومنی با بیان اینکه استقبال مردم از تولیدات حوزه هنری نشان می دهد که این نهاد راه خود را درست طی کرده است، یادآور شد: من با افتخار می گویم که این حوزه هنری بود که مردم متدین ایران اسلامی را بعد از انقلاب را با تولید فیلم های ارزشی به سینماها آورد.

وی فعالیت حوزه هنری در زمینه تولید و ساخت آثار ارزشی را از افتخارات این نهاد دانست و ابراز امیدواری کرد که حوزه هنری بتواند مسیر خود را در این زمینه ادامه دهد.

رئیس حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی کشور در بخش دیگری از سخنان خود به حضور حوزه هنری در جشنواره های فجر اشاره کرد و گفت: در سالجاری چهار فیلم حوزه هنری در جشنواره فیلم فجر حضور خواهند یافت.

مومنی ادامه داد: "یه حبه قند" اثر سید رضا میرکریمی، "سیب و سلما" اثر حبیب بهمنی، "پرنده باز" اثر عطا الله سلمانیان و " راز آفرینش" اثر قاسم جعفری از جمله آثار حوزه هنری در جشنواره فیلم فجر هستند.

رئیس حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی کشور همچنین به برنامه های حوزه هنری برای سینماهای تحت مدیریت اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه یکی از موانع حضور مردم در سینماها خود فضای فیزیکی سینما است در نظر داریم سینماهای زیر نظر حوزه هنری را بازسازی کنیم.

مومنی ابراز امیدواری کرد با کمکی که در این راستا قرار است دولت داشته داشته باشد بتوان همه 90 سینمای تحت مدیریت حوزه هنری را در یک دوره زمانی بازسازی کرد.

وی در مورد برخی شائبه ها در زمینه موازی کاری حوزه هنری و وزارت ارشاد نیز تصریح کرد: من معتقد به موازی کاری در این زمینه نیستم چرا که وزارت ارشاد وظیفه تولید هنر را ندارد و تنها دارای وظیفه سیاست گذاری و نظارت است.

رئیس حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی کشور ادامه داد: این در حالیست حوزه هنری دو وظیفه بزرگ تولید آثار فاخر هنری و پرورش هنرمندان متعهد دارد و با این اوصاف هر کدام از دو نهاد حوزه هنری و وزارت ارشاد ماموریت های جداگانه خود را دارند.