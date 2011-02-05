عرضه 8000 عنوان کتاب در نمایشگاه از فجر تا میلاد/ اعمال تخفیف 30 درصدی

احمد نثاری مدیرعامل انتشارات امیرکبیر در حاشیه اولین روز نمایشگاه کتاب "از فجر تا میلاد" در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: به مناسبت دهه فجر انقلاب اسلامی موسسه انتشارات امیرکبیر با همکاری مجمع ناشران انقلاب اسلامی و حمایت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نمایشگاه "از فجر تا میلاد" را پایه‌گذاری کرد.

وی گفت: در این نمایشگاه برای دانشجویان، حوزویان، افراد تحت پوشش نهادهای دولتی و ارگان‌های انقلابی 30 درصد تخفیف در نظر گرفته خواهد شد و پیش بینی ما این است که با توجه به این که 16 ناشر از مجمع ناشران انقلاب اسلامی برای حضور اعلام امادگی کردند، این نمایشگاه با ارئه 8000 عنوان کتاب رویداد منحصر به فردی در عرصه کتاب و کتابخوانی کشور است.

نثاری گفت: با توجه به محل مناسب نمایشگاه در خیابان انقلاب پیش‌بینی می‌کنیم نمایشگاه با استقبال خوبی روبرو شود. نکته ویژه این است که در نمایشگاه بین المللی کتاب حداکثر 20 درصد تخفیف اعمال می‌شود که در نمایشگاه از فجر تا میلاد تخفیف 30 درصدی را در نظر گرفتیم که این امکان بسیار خوبی برای بازدیدکنندگان از اهل علم، ادب و فرهنگ است.

مدیرعامل انتشارات امیرکبیر درباره گروه‌هایی که تخفیف این نمایشگاه شاملشان می‌شود گفت: اهالی فرهنگ و ادب و کلیه گروه‌هایی که مصرف کننده محصولات هستند اعم از مساجد و کتابخانه‌ها شامل این تخفیف می‌شوند.

وی افزود: از تقریبا یک ماه قبل ایده برپایی این نمایشگاه در موسسه انتشارات امیرکبیر شکل گرفت و با طرح این مساله با مجمع ناشرین انقلاب اسلامی، این طرح با استقبال مدیران مجمع روبرو شد که طی جلسات مشترک در مجمع کم و کیف برگزاری نمایشگاه مطرح و درباره آن تصمیم‌گیری شد. مجمع ناشران در نمایشگاه حضور فعالی داشتند و تعداد عناوین زیادی از صبح امروز به نمایشگاه منتقل شده است و نمایشگاه از ظهر امروز کار خود را آغاز کرده است.

نثاری درباره تاخیر چندساعته در شروع به کار نمایشگاه گفت: با توجه به این‌که این هفته نماز جمعه به امامت رهبر معظم انقلاب برگزار شد، از بعداز ظهر پنج‌شنبه تا صبح امروز محدودیت‌هایی داشتیم که غافلگیر شدیم و آماده‌سازی نمایشگاه کمی به طول انجامید. به علاوه درصدد هستیم از مسئولین دعوت کنیم در نمایشگاه از فجر تا میلاد حضور یابند. دعوت از شهردار تهران، دکتر علی‌اکبر ولایتی و وزیر ارشاد از برنامه‌های آتی نمایشگاه است که قصد داریم طی روزهای برپایی انجام دهیم.

مدیرعامل انتشارات امیرکبیر درباره میزان مشارکت ناشران در این نمایشگاه گفت: انتشارات امیرکبیر با 1200 عنوان و سوره مهر با حدود 700 عنوان ناشرانی هستند که بیشترین عناوین را در این نمایشگاه در معرض عموم مخاطبان قرار داده‌اند. به علاوه چند ناشر نیز که عضو مجمع ناشران انقلاب اسلامی نیستند در این نمایشگاه حضور دارند.

نمایشگاه کتاب از فجر تا میلاد ظهر روز شنبه 16 بهمن در فروشگاه و نمایشگاه مرکزی انتشارات امیرکبیر واقع در خیابان انقلاب آغاز به کار کرد و فعالیت این نمایشگاه تا اول اسفند ادامه خواهد یافت.