افتتاح 9 طرح مخابراتی در شهرستان اهر

به گزارش خبرنگار مهر در اهر، این طرح مخابراتی با حضور فرماندار و مسئولان شهرستان اهر به عنوان پروژه های فجر افتتاح شد.

این طرح مخابراتی شامل مرکز سوئیچ، دفتر ICT ، سایت WLL ( تلفن همراه روستایی) در شش روستای آقبراز، ممشلو، هوای، افیل، ورگهان و زندآباد از توابع بخش مرکزی و هوراند و سایت BTS در سه نقطه شهراهرشامل شهرک شیخ شهاب الدین اهری، بلوار رضوان و میدان شهید یارپرور به بهره برداری رسید.

9 طرح مخابراتی شهرستان اهر با اعتباری بالغ بر پنچ میلیارد و 500 میلیون ریال افتتاح شد.

4 طرح هادی روستایی در شهرستان اهر به بهره برداری رسید

طرح هادی روستاهای قلندر، انجرد، جنگل آباد، باللی قشلاق از توابع بخش مرکزی اهر از دیگر پروژه های عمرانی آذربایجان شرقی بود که در ایام دهه فجر به بهره برداری رسید.

این چهار طرح هادی با صرف اعتباری بالغ بر هشت میلیارد و 700 میلیون ریال به بهره برداری رسید و بیش از دو هزار و 500 نفر از جمعیت روستایی شهرستان اهر از نعمت طرح روستایی بهره مند شدند.

رئیس بنیاد مسکن اهر گفت: با اتمام این طرح ها تعداد روستاهای برخوردار از طرح هادی 270 روستا افزایش یافت.

محمود عباسی گفت: هم اکنون پنج طرح هادی روستایی نیز در این شهرستان در دست اجرا بوده و در صورت تأمین اعتبارات لازم عملیات اجرای طرح هادی 12 روستای جدید نیز بزودی آغاز می شود.

وی همچنین گفت: تاکنون سه هزار و 350 اماکن مقاوم سازی روستایی اهر در بخش مرکزی و هوراند به اتمام رسیده و تا پایان سالجاری این رقم به چهار هزار واحد مسکونی افزایش می یابد.

رئیس بنیاد مسکن اهر در مراسم بهره برداری از این خانه مقاوم سازی شده گفت: برای اجرای این پرو‍ژه های اماکن روستایی قریب بر 370 میلیارد ریال تسهیلات بانکی به روستائیان جهت مقاوم سازی اماکن خود پرداخت شده است.

وی گفت: هیچ محدودیتی برای ارائه تسهیلات جهت مقاوم سازی مسکن روستایی وجود نداشته و برای روستائیانی که طی ایام اله دهه مبارک فجر نسبت به تکمیل پرونده اقدام کنند 2.5 میلیون ریال وام بلاعوض پرداخت می شود.