غرب از توسعه انقلاب ایران وحشت دارد

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، محمدمهدی اسماعیلی ظهر شنبه در آیین افتتاحیه نمایشگاه دستاوردهای انقلاب اسلامی در استان اصفهان، افزود: امروز انقلاب اسلامی خواص فریب خورده خود را کنار گذاشته و عمیق‌تر شده است.

وی بیان داشت: نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران اکنون در بهترین شرایط خود به سر می‌برد و این موضوع یک ادعای صرف نیست.

وی با اشاره به اینکه هنوز پیام انقلاب ایران بیشترین مخاطب را در همه جای جهان دارد، اظهار داشت: این انقلاب همچنان در روزهای اول وقوع خود به سر می‌برد و هنوز کسانی از گسترش پیام آن وحشت دارند.

معاون سیاسی امنیتی استاندار اصفهان تأکید کرد: عظمت انقلاب اسلامی ایران اکنون به وضوح قابل ارزیابی است.

اسماعیلی این مسیر را مسیری قابل لمس دانست و بیان داشت: پیام انقلاب کل منطقه خاورمیانه را درنوردیده و مردم در کشورهای مختلف با پیام‌های مذهبی به صحنه مبارزات می‌آیند.

وی تصریح کرد: ایران اسلامی با پیامهای بزرگ، رسالت واقعی تاریخی خود را به سرانجام رسانده و این باورها را ملهم از 1400 سال تفکر شیعی، اندیشه‌های حسینی و علوی و پیام‌های بزرگ عاشورا و غدیر می‌داند.

اسماعیلی اضافه کرد: مسیر انقلاب در 32 سال گذشته همواره ریزشها و رویشهای متعددی داشته و موفقیتهای خود را متعلق به همه مردم می‌داند.

وی الگوی پیشرفت اسلامی و ایرانی در دهه چهارم انقلاب یعنی دهه عدالت و پیشرفت را بیانگر افقهای متعالی پیش روی نظام خواند و گفت: فعالیتهای انجام نشده بسیاری وجود دارد اما از آنجا که شعار انقلاب اسلامی اثبات کارآمدی دین و نظام دینی در آبادانی دنیا و سعادت آخرت بوده است، باید از نقاط قابل اتکای موجود در راه تحقق اهداف آن بهره جست.

معاون سیاسی امنیتی استاندار اصفهان تاکید کرد: استان اصفهان می‌تواند پرچمدار همه حرکتهای اصیل در کشور باشد و این امر با یک استراتژی مشخص در حال تعقیب است.

وی با اعلام اینکه ابتدای سال جاری سند راهبردی استان در همه حوزه‌ها و بخشها اعلام شده است، گفت: به زودی نحوه اجرا و نتایج آن اعلام می‌شود که خود ملاک مناسبی برای سنجش و ارزیابی دستگاه‌های استان خواهد بود.

عرضه توانمندیهای انقلاب باید به بهترین شکل انجام شود

همچنین مدیرکل کار و امور اجتماعی استان اصفهان گفت: عرضه توانمندیهای انقلاب به نسل سوم باید به بهترین شکل انجام شود تا آنان قدر و بهای انقلاب را درک کنند.

هوشنگ قادریان فعالیت این اداره کل در 9 ماهه گذشته را فعالیتی مضاعف دانست و بیان داشت: میزان تحقق فرصتهای شغلی در این استان بیش از میزان پیش‌بینی شده بود و با سه رویکرد توسعه اشتغال، حفظ اشتغال موجود و کارآفرینی به انجام رسید.

وی بیان داشت: خروجیها و بازدهیهای انقلاب اسلامی اکنون و با وجود گذشت بیش از سه دهه از تولد آن همچنان مشاهده می‌شود.