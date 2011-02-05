به گزارش خبرنگارمهر از شازند اراک، سید مسعود میرکاظمی امروز در حاشیه آغاز عملیات اجرایی دو خط لوله جدید نفتی با بیان اینکه در برنامه پنجم توسعه باید 150 میلیارد دلار سرمایه گذاری شود، گفت: علاوه بر این میزان سرمایه گذاری در بخش بالادستی صنعت نفت باید برای توسعه صنایع پایین دستی نفت ، گاز و پتروشیمی هم سرمایه گذاری جداگانه ای انجام داد.

وزیر نفت از سرمایه گذاری حدود 20 میلیارد دلاری برای توسعه شبکه ملی نفت و فرآورده های نفتی، ساخت و توسعه پالایشگاه‌های نفت در برنامه پنجم توسعه خبر داد و افزود: برای توسعه بخش پایین دستی صنعت گاز هم باید بین 15 تا 20 میلیارد دلار سرمایه گذاری جدید انجام شود.

این عضو کابینه دولت میزان سرمایه گذاری مورد نیاز برای توسعه صنایع پتروشیمی را حدود 20 میلیارد دلار عنوان کرد و گفت: با توجه به حجم بالای سرمایه گذاریها ، قطعا منابع داخلی وزارت نفت پاسخگوی این نیازها نخواهد بود و باید از سایر منابع مالی و اعتباری استفاده کرد.

این عضو کارگروه نمایندگان ویژه رئیس جمهور در امور نفت با اعلام اینکه شرکتهای تابع وزارت نفت تنها می توانند 20 درصد منابع مالی خود را در صنایع نفت ، گاز و پتروشیمی مورد استفاده قرار دهند، بیان کرد: بر این اساس باید 80 درصد منابع مالی مورد نیاز از سایر منابع خارج از نفت تامین شود.

وی با اشاره به بازگشت سرمایه کوتاه و جذابیت بالای اقتصادی سرمایه گذاری در سطح صنعت نفت، بیان کرد: بیشتر پروژه های بالادستی و پایین دستی صنعت نفت در کمتر از یکسال قابلیت بازگشت سرمایه را پیدا می کنند و از این رو سرمایه گذاری و مشارکت در این طرح ها سودآور است.

وزیر نفت با اشاره به ساخت دو خط لوله جدید نفتی و فرآورده های نفتی، خاطرنشان کرد: با ساخت خط لوله نفت خام ترش سبز آب به ری امکان افزایش صادرات نفت سبک ایران فراهم می شود.