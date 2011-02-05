فضای تفریحی کرج با تجهیز و توسعه پارک نبوت افزایش می یابد

عباس زارع در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: توسعه و احداث فاز سوم پارک نبوت با هدف ایجاد فضایی مفرح برای اوقات فراغت با بهره‌گیری از تجهیزاتی نوین از جمله آب‌نمای موزیکال به همراه سکوی ویژه تماشاچیان، سیستم صوتی پیشرفته و الکترونیکی هوشمند و افکت‌های حوضچه مرکزی است.

این مسئول گفت: این فاز در زمینی به مساحت 22 هزار مترمربع و با صرف اعتباری بالغ بر هفت میلیارد ریال بزودی به بهره‌برداری می‌رسد .

وی ادامه داد: همچنین به منظور حمایت از زیستگاه های پرندگان کبوتر خانه ای برای استفاده پرندگان طراحی و اجرا شده است.

زارع بیان داشت: از جمله امکانات ایجاد شده در فاز جدید فضاهای ورزشی زمین والیبال، بسکتبال، میز های شطرنج، لوازم تندرستی و فضاهای تفریحی فرهنگی، زمین بازی کودکان با کفپوش مخصوص، آلاچیق و فضاهای خدماتی و پارکینگ است.