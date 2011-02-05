  1. استانها
  2. البرز
۱۶ بهمن ۱۳۸۹، ۱۸:۱۵

فضای تفریحی کرج با تجهیز و توسعه پارک نبوت افزایش می یابد

فضای تفریحی کرج با تجهیز و توسعه پارک نبوت افزایش می یابد

کرج - خبرگزاری مهر: مدیر عامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری کرج از افتتاح فاز 3 پارک نبوت واقع در منطقه یک با تجهیزات تفریحاتی به روز خبر داد که این امر موجب افزایش فضای تفریحی شهر می شود.

عباس زارع در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: توسعه و احداث فاز سوم پارک نبوت با هدف ایجاد فضایی مفرح برای اوقات فراغت با بهره‌گیری از تجهیزاتی نوین از جمله آب‌نمای موزیکال به همراه سکوی ویژه تماشاچیان، سیستم صوتی پیشرفته و الکترونیکی هوشمند و افکت‌های حوضچه مرکزی است.
 
این مسئول گفت: این فاز در زمینی به مساحت 22 هزار مترمربع و با صرف اعتباری بالغ بر هفت میلیارد ریال بزودی به بهره‌برداری می‌رسد .
 
وی ادامه داد: همچنین به منظور حمایت از زیستگاه های پرندگان کبوتر خانه ای برای استفاده پرندگان طراحی و اجرا شده است.
 
زارع بیان داشت: از جمله امکانات ایجاد شده در فاز جدید فضاهای ورزشی زمین والیبال، بسکتبال، میز های شطرنج، لوازم تندرستی و فضاهای تفریحی فرهنگی، زمین بازی کودکان با کفپوش مخصوص، آلاچیق و فضاهای خدماتی و پارکینگ است.
کد مطلب 1246338

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها