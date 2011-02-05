جمعیت بانوان فرهیخته در اردبیل راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، سارا حقی بعد از ظهر شنبه در جلسه ارکان اجرایی جمعیت فرهیختگان استان اظهار داشت: دفتر جمعیت بانوان فریخته با هدف ایجاد انسجام در فعالیتهای بانوان فرهیخته و فعال عرصه فرهنگی و دینی در محل تبلیغات اسلامی استان راه اندازی شده است.

وی با تشریح وظایف اعضا این جمعیت افزود: فعالیت در راستای پویایی جمعیت بانوان فرهیخته، نقش آفرینی برای تمام اعضا، واگذاری امور به آنان و نیز پذیرش جدید اعضا فرهیخته از دیگر اهداف این دفتر خواهد بود.

دبیر جمعیت بانوان فرهیخته استان تولید محصولات فرهنگی، ایجاد زمینه جهت برنامه ریزی استانی، جریان سازی، ایجاد ارتباط و بویژه تعامل دفتر بانوان بانوان سایر ارگانها برای یکپارچه سازی برنامه های فرهنگی و دینی را از دیگر اهداف مهم آن عنوان کرد.

وی همچنین از راه اندازی کتابخانه تخصصی با موضوع بانوان در استان خبر داد و ابراز داشت:دفتر جمعیت بانوان فرهیخته استان هم اکنون برای ارائه خدمات و ساماندهی بانوان فرهیخته تجهیز شده است.

حقی با تاکید بر ضرورت شناسایی، جذب و به کارگیری زنان فرهیخته در فعالیتهای اجتماعی این استان تصریح کرد: هم اکنون بیش از 50 نفر از بانوان فرهیخته استان شناسایی و سازماندهی شده و بزودی فعالیتهای این بانوان در عرصه فرهنگی و دینی آغاز خواهد شد.

وی با اشاره بر لزوم عینیت بخشیدن به حضور زنان در عرصه فرهنگی و اجتماعی اظهار امیدواری کرد که با حضور این جمعیت گامهای موثری در راستای پیشبرد فعالیتهای فرهنگی بانوان استان اردبیل برداشته شود.

دبیر جمعیت بانوان فرهیخته استان در پایان با بیان اینکه 22 درصد زنان این استان شاغل هستند، خاطر نشان کرد: زنان نه تنها نصف جامعه را تشکیل می‌دهند، بلکه در نصف جامعه نیز تاثیرگذارند و از طریق عقل و عاطفه می‌توانند تحولات اساسی و افکار فرهنگی در جامعه را سبب شوند.