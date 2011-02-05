کارخانه روغن کشی از "دانه های چای" در گیلان ایجاد می شود

علی محرر در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام اینکه بستر ساخت کارخانه روغن کشی در استان فراهم شده است، افزود: در صورت اجرایی شدن این طرح سالانه ۲۰ هزار تن دانه چای که در باغات ریخته و به هدر می رود از سوی کشاورزان چایکار جمع آوری و بفروش خواهد رسید.

وی اظهارداشت: با توجه به اینکه اکثر چایکاران تک محصولی هستند و مساحت باغات آنها بسیار کم و محدود است زمینه افزایش درآمد خانوارهای چایکاران را نیز فراهم خواهد شد.

رئیس سازمان چای کشور گفت: این روغن به اندازه روغن زیتون مفید است و همچنین پوسته آن برای پرورش میگو نیز استفاده می شود.

وی با اشاره به اینکه در سالجاری طرحهای خوبی در مناطق چای خیز استانهای شمالی کشور اجرا شده است، افزود: توزیع دفترچه خرید برگ سبزچای دربین کشاورزان چایکار به تناسب سطح زیر کشت با بکارگیری شناسه ملی، ایجاد و استقرار سامانه خرید برگ سبز و به روز کردن آمارخرید، آموزش ۸۰۰ نفر از نیروهای فارغ التحصیل دانشگاهی و ساماندهی ۳۲۰ نفراز آنها از طریق اتحادیه تعاونی چایکاران با رعایت اصل ۴۴ و واگذاری امور تصدی به بخش خصوصی و همچنین افزایش کیفی چای تولیدی حداقل بمیزان ۳۰ درصد نسبت به سنوات گذشته از جمله این اقدامات است.

محرراظهار داشت: برای اولین سال بعد از انقلاب دولت چای خشک را نخرید و با تدبیر مسئولان سازمان چای وحمایت همه جانبه وزیر جهاد کشاورزی اصلا چای خشک در چرخه دولت وارد نشد.

وی در ادامه مساحی و نقشه برداری باغات چای را از نیازهای ضروری دانست و یادآورشد: طبق مصوبه دولت بحث واردات وصادرات چای بعهده سازمان چای کشور نهاده شده ولی دست های در کار است تا این موضوع را به سمت وسوی دیگر سوق دهند که در این خصوص برای تقویت بخش وجایگاه بازرگانی در سازمان چای کشور نیازمند حمایت و پشتیبانی مسئولان وزارت جهاد کشاورزی خواهیم بود.