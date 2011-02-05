محمداسد مسجدی رئیس فدراسیون نابینایان و کم بینایان شد

به گزارش خبرنگار مهر، مجمع انتخابات فدراسیون نابینایان و کم بینایان بعدازظهر امروز با حضور 13 کاندیدا و با نظارت حمید سجادی معاون سازمان تربیت بدنی و رئیس مجامع فدراسیون ها به همراه بهرام افشارزاده دبیرکل کمیته ملی المپیک در محل آکادمی المپیک برگزار شد.

در پایان این مجمع و پس از رای گیری محمد اسدمسجدی با کسب 30 رای از 45 رای ماخوذه به عنوان رئیس چهار سال آینده این فدراسیون انتخاب شد. در این رای گیری امین اله مانی صاحب 8 رای ، لواسانی 3 رای ، قاسمی یک رای، دشتی یک رای و مظلومی 2 رای شدند. مسجدی قبل از این به عنوان سرپرست این فدراسیون فعالیت می‌کرد.