۱۶ بهمن ۱۳۸۹، ۱۶:۳۱

محمداسد مسجدی رئیس فدراسیون نابینایان و کم بینایان شد

مجمع انتخابات فدراسیون نابینایان و کم بینایان محمد اسدمسجدی را به مدت چهار سال به عنوان رئیس این فدراسیون انتخاب کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مجمع انتخابات فدراسیون نابینایان و کم بینایان بعدازظهر امروز با حضور 13 کاندیدا و با نظارت حمید سجادی معاون سازمان تربیت بدنی و رئیس مجامع فدراسیون ها به همراه بهرام افشارزاده دبیرکل کمیته ملی المپیک در محل آکادمی المپیک برگزار شد.

در پایان این مجمع و پس از رای گیری محمد اسدمسجدی با کسب 30 رای از 45 رای ماخوذه به عنوان رئیس چهار سال آینده این فدراسیون انتخاب شد. در این رای گیری امین اله مانی  صاحب 8 رای ، لواسانی 3 رای ، قاسمی یک رای، دشتی یک رای و مظلومی 2 رای شدند. مسجدی قبل از این به عنوان سرپرست این فدراسیون فعالیت می‌کرد.

