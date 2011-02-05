جشنواره ملی خوشنویسی و نقاشیخط کاتبان وحی در شیراز برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر از شیراز، محمد هادی فخرایی در این خصوص توضیح داد: 360 اثر راه یافته به مرحله نهایی داوری اولین جشنواره ملی خوشنویسی و نقاشیخط کاتبان وحی 21 بهمن ماه جاری همزمان با افتتاح این جشنواره در معرض دید علاقه مندان قرار می گیرد.

وی تصریح کرد: موضوع جشنواره آیات کلام الله مجید است که گرایشهایی از جمله نستعلیق، شکسته نستعلیق، ثلث، نسخ، نقاشیخط و گرایشهای نوین خوشنویسی را شامل بوده است.

معاون هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس توزیع عادلانه فعالیتها و برنامه های قرآنی با توجه به استعدادها و اقتضائات سراسر کشور را از جمله اهداف میزبانی اولین جشنواره خوشنویسی و نقاشیخط کاتبان وحی توسط اداره کل فرهنگ و ارشاد فارس دانست و گفت: استان فارس موج آفرینی و رغبت انگیزی در عرصه قرآن و هنر که از دیگر اهداف کلان جشنواره آیات است را به خوبی به وجود آورده است.

فخرایی عنوان کرد: ارتباط بیشتر و عمیق‌تر هنرمندان با مفاهیم قرآنی، ایجاد زمینه مناسب برای ارتباط و تبادل تجربه‌های هنری هنرمندان سراسر کشور، توجه به تجربه‌های تصویری نو و خلاقانه هنرمندان جوان و جویای نام در جهت ترویج فعالیتهای قرآنی و بررسی و تأکید بر زمینه‌های هویت فرهنگی و معنوی هنر اسلامی را از جمله اهداف این جشنواره دانست و گفت: با توجه به اولین دوره برگزاری سعی شد از اساتید مطرح ملی جهت داوری هر رشته بهره لازم برده شود.

وی با اشاره به شرایط ثبت نام و استقبال بی نظیر هنرمندان سراسر کشور از این جشنواره گفت: دبیرخانه جشنواره با بهره گیری از فضای اینترنت و ایجاد پایگاه اطلاع رسانی توانست در مدت زمان کوتاهی تعداد 900 اثر از 460 هنرمند را جمع آوری کند.

معاون هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس افتتاحیه جشنـواره را 21 بهمن ماه 89 اعلام و اظهار داشت: داوری جشنواره در روزهای 22 و 23 بهمن ماه 89 انجام و پس از آن مراسم اختتامیه و اهدای جوایز در یکشنبه اول اسفند ماه 89 برگزار خواهد شد.