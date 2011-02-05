به گزارش خبرنگار مهر در دماوند، طرح آبخیزداری، حفاظت خاک و پیشگیری از فرسایش زیرحوزه "شاهبلاغی" بخش مرکزی شهرستان دماوند با حضور نماینده مردم شهرستانهای دماوند و فیروزکوه، معاون فرماندار، بخشدار مرکزی، رئیس اداره جهاد کشاورزی و جمعی از مردم شهرستان دماوند به بهره برداری رسید.

نماینده مردم شهرستانهای دماوند و فیروزکوه در آیین گشایش این طرح کشاورزی طی سخنانی خاطرنشان کرد: به لطف و عنایت پروردگار متعال در ایام دهه فجر و گرامیداشت پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی شاهد ثمردهی تلاشهای فرزندان خدوم این مرز و بوم هستیم.

شاهرخ رامین ادامه داد: در شهرستان دماوند دشواری امور اجرایی به جهت برودت هوا و مسیرهای صعب العبور ارزش حرکت جهادگونه نهادهای خدمات رسان را بیش از سایر نقاط کشور شایسته ستایش می سازد.

این مسئول، انقلاب اسلامی را درختی بارور خواند و افزود: نهالی که با دستان پر برکت امام راحل(ره) در این سرزمین کاشته شد امروز به درختی بارور تبدیل شده و همگان شاهد ثمرات آن نه تنها در ایران بلکه در دیگر سرزمینهای اسلامی جهان هستند.

وی با اشاره به انقلاب اسلامی کشورهای حوزه خلیج فارس اظهار داشت: امروزه قیام برخواسته از مهد اسلام ناب محمدی(ص) کشورهای حوزه خلیج فارس حاصل درسهای برگرفته از نهضت خمینی کبیر و فرزند برحق آن مرد بزرگ، رهبر معظم انقلاب است.

بخشدار مرکزی دماوند نیز در ادامه این مراسم طی سخنانی اظهار داشت: پیش از این مراسم افتتاحیه، چندین بازدید توسط مسئولان بخش مرکزی دماوند و شورای این بخش از پروژه فوق به انجام رسیده است.

موسی بهرامی با اشاره به مشکلات مناطق روستایی شاهبلاغی عنوان کرد: در بازدیدهای صورت گرفته بزرگترین معضلاتی که توسط اهالی مناطق روستایی "گویج"، "قلفک" و "شاهبلاغی" عنوان شد وجود تیرهای برق در کنار سد مستقر در این نواحی است.

این مسئول ادامه داد: اگر بر اثر حوادث طبیعی یا انسانی یکی از تیرهای حامل کابلهای برق مشرف بر سد مذکور وارد این محوطه مملو از آب شود می تواند خطرات بسیاری را برای اهالی بدنبال داشته باشد.

وی بیان داشت: بخشداری مرکزی دماوند در راستای حل این معضل نشستی با حضور مسئولان برق و منابع طبیعی شهرستان دماوند ترتیب داد و مقرر شد تا هریک از نهادهای مذکور با تقبل بخشی از هزینه ها، ساماندهی تیرهای برق خطرآفرین را برعهده گیرند که امیدوارم این مصوبه در اسرع وقت اجرایی شود.

بهرامی با قدردانی از زحمات جهاد کشاورزی شهرستان دماوند گفت: تلاشهای مجموعه جهاد کشاورزی شهرستان دماوند در اجرای طرح آبخیزداری شاهبلاغی در گسترش صنعت کشاورزی موثر خواهد بود.

بخش مرکزی دماوند، نواحی جنوب، شرق و بخش اعظمی از شمال شهرستان دماوند را شامل می شود و مجموعا در سه دهستان "تارود"، "ابرشیوه" و "جمع آبرود" این بخش، 36 منطقه روستایی وجود دارد.