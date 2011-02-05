گفتگوی پرویز مظلومی با مجیدی برای دیدار با استیل آذین

به گزارش خبرنگار مهر، تمرین عصر روز شنبه استقلال از ساعت 15 و با بارش برف زمستانی در ورزشگاه صنایع دفاع و با غیبت امیدرضا روانخواه و محمد محمدی به دلیل مصدومیت برگزار شد. در تمرین امروز پرویز مظلومی و فرهاد مجیدی چند دقیقه ای را به طور اختصاصی و پیرامون دیدار مقابل استیل آذین با هم به گفتگو پرداختند و دیگر اعضای کادر فنی تمرینات استقلال را زیر نظر داشتند و در مواقع لزوم نکات فنی را به بازیکنان گوشزد می کردند.

همانند روزهای گذشته مجتبی جباری جهت آمادگی هر چه بیشتر خود به طور انفرادی دور زمین دوید و آرش برهانی نیز که به دلیل سه اخطاره بودن در دیدار مقابل استیل آذین اجازه بازی نخواهد داشت همراه با جباری به طور انفرادی دوید.

تمرین امروز استقلال ابتدا با دویدن و گرم کردن بدنها آغاز شده و سپس حدود 30 دقیقه به مرور کارهای تاکتیکی جهت دیدار مقابل استیل آذین پرداخته و در بخش پایانی تمرین بازیکنان به تمرین ضربات ایستگاهی پرداختند که وحید طالب لو سنگربان اول تیم استقلال با آمادگی بسیار خوب خود اکثر ضرباتی که مهاجمین به سوی دروازه را می زدند دفع کرد. تمرین آبی پوشان یک ساعت به طول کشید و در خاتمه بازیکنان جهت یک اردوی یک روزه راهی هتل المپیک شدند.

تیم فوتبال استقلال تهران عصر روز یکشنبه و از ساعت 15 و 45 دقیقه در ورزشگاه آزادی به مصاف تیم فوتبال استیل آذین خواهد رفت.