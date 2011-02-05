رئیس جمهور با تفکر غیر قانونی بودن استیضاح وزیرش را از دست داد

محمد حسین فرهنگی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره سخنان امروز رئیس جمهور مبنی بر غیر قانونی بودن استیضاح حمید بهبهانی وزیر راه و ترابری به عنوان یک عضو هیئت رئیسه مجلس با بیان مطلب فوق افزود: طبعا کسی که در این باره میتواند اظهار نظر کند خود مجلس است که با رای به استیضاح وزیر مربوطه مواضع خود را بازگو کرد.

وی در عین حال به بخش دیگری از سخنان رئیس جمهور مبنی بر ادغام دو وزارتخانه زیر بنایی اشاره کرد و گفت: این بحث تکلیف قانون برنامه بوده و فقدان وزیر برای این ادغام فرصتی به شمار می رود که در این مقطع زمینه لازم برای یکی شدن دو وزارت خانه مهیا شده است.

عضو هیئت رئیسه مجلس ضمنا گفت: فعلا اقتضا می کند رئیس جمهور سرپرستی را تا زمان انجام این ادغام تعیین کند و اگر بنا ندارد سرپرستی را معرفی کند وزیری را به مجلس معرفی کند تا رای اعتمادش در دستور کار قرار گیرد.