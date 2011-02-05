آموزش غذاهای غیرایرانی در تلویزیون ممنوع شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در آستانه دهه‌ فجر علی دارابی، معاون سیمای سازمان صداوسیما به صورت سرزده از شبکه جهانی جام جم بازدید کرد.

معاون سیما ضمن ابراز تشکر از فعالیتهای نیروهای شبکه با بیان اینکه شبکه‌های مختلف تلویزیونی سازمان صداوسیما به ستاد چابک و ارزشمند فرهنگی نیاز دارند بر بالا بردن کیفیت اثرات تولیدی با ایجاد رقابت بین تهیه‌کنندگان تاکید و در این زمینه خاطرنشان ساخت: برای آسیب ندیدن کیفیت برنامه‌های مختلف تلویزیونی دستورالعمل استفاده از تهیه‌کنندگان مختلف برای تولید برنامه تنظیم و ابلاغ شده و توقع این است که از سال آینده در گروههای برنامه‌ساز شاهد حضور افراد گوناگون با سلیقه‌های مختلف برای تهیه و تولید برنامه باشیم و هیچگاه در یک زمان واحد یک تهیه‌کننده، تهیه‌کنندگی چند برنامه را به عهده نداشته باشد.



دارابی در این بازدید اعلام کرد: ایرانیان در هر کجای جهان باید احساس غرور کنند و این وظیفه شبکه جهانی جام جم است که دستاوردهای مهم و بزرگ انقلاب اسلامی را در قاب تصویر به مهمانی چشم‌های مخاطبان مقیم خارج از کشور و فارسی زبانان سراسر دنیا ببرد.

دارابی با تشکر و قدردانی از مدیر شبکه و سایر مدیران این مجموعه از کمبودهای فنی و مهندسی و نیازهای مادی و مالی شبکه جهانی جام جم کسب اطلاع کرد.

در این بازدید مجید رجبی معمار مدیر شبکه جام جم هم تک تک واحدهای ستادی این شبکه را معرفی و نحوه عملکرد آنان را به اطلاع رساند.