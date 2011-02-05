به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس در حالی به دیدار صنعت نفت آبادان رفت که باز هم تماشاگران این تیم از بازی تیم محبوبشان استقبال شایانی به عمل نیاوردند. سکوهای ورزشگاه آزادی باز هم خالی از تماشاگر بود که این موضوع می تواند ناشی از برگزاری بازی در یک روز غیر تعطیل، سرمای هوا ، عملکرد نه چندان شایسته تیم فوتبال پرسپولیس و ... باشد.

دیدار پرسپولیس- صنعت نفت آبادان حواشی داشت که در زیر گزیده ای از آن می آید:

* بازیکنان تیم فوتبال پرسپولیس پیش از آغاز بازی زیر نظر ژلکو میاچ و حسین عبدی بدن های خود را گرم کردند. این در حالی بود که علی دایی از روی نیمکت آماده سازی شاگردانش را زیر نظر داشت. در سوی دیگر زمین بازیکنان تیم صنعت نفت به همراه مربی پرتغالی خود برای حضور در میدان مهیا می شدند.

* تعداد هواداران تیم فوتبال صنعت نفت پیش از آغاز بازی بیش از هواداران پرسپولیس بود. آنها با شعارهای جالب توجه تیم خود راحمایت می کردند.

* هواداران تیم فوتبال صنعت نفت در زمان خروج بازیکنان تیم فوتبال پرسپولیس از زمین به شدت آنها را هو کردند.

* در فاصله تعطیلات نیم فصل ظاهرا در ورزشگاه آزادی به غیر از مرمت بخش های تاسیسات ورزشگاه بلندگوهای ورزشگاه نیز بازسازی شده است علاوه بر بهبود کیفیت بلندگوها در اطراف آنها داربست هایی نیز دیده می شود که نشان می دهد این بخش از ورزشگاه مورد مرمت قرار گرفته است.

* تماشاگران تیم فوتبال پرسپولیس در زمان اعلام اسامی بازیکنان این تیم بسیار بی تفاوت بوده و واکنشی نشان ندادند.

* به علت تخریب بخشی از تاسیسات ورزشگاه آمد و شد در قسمتی تونل ورزشگاه امکانپذیر نیست به همین خاطر داوران پیش از آغاز بازی از کنار زمین به دیگر بازیکنان ملحق شدند.

* تماشاگران آبادانی پیش و در حین مسابقه شعارهای جالب توجهی می دادند که مهمترین آنها عبارتند از: "آبادان نه آبیه نه قرمزه ، برزیلی"، "صلی علی محمد برزیل ما خوش آمد"، " نه بارسا نه میلان فقط نسل آبادان".

* وحید هاشمیان به همراه مهدی شیری و علیرضا محمد از جایگاه ویژه ورزشگاه بازی تیمشان را تماشا می کردند.

هاشمیان در زمان ورود به جایگاه ویژه ورزشگاه با حبیب کاشانی روبرو شد وپس از روبوسی با سرپرست باشگاه در این جایگاه مستقر شد.

* حبیب کاشانی به همراه عیسی زاده مدیر عامل باشگاه صنعت نفت از جایگاه ویژه ورزشگاه بازی پرسپولیس - صنعت نفت را تماشاگر کردند.

* پیشاپیش بازیکنان دو تیم در زمان ورود دو تیم پلاکاردی که روی آن ایام الله دهه فجر و 22 بهمن تبریک گفته بود دیده می شد.

* علی دایی و نیمکت نشینان پرسپولیس پیش از آغاز مسابقه به سمت نیمکت نفت آبادان رفتند.

* کاسمیرو مربی پرتغالی تیم صنعت نفت آبادان پیش از آغاز بازی نماد باشگاه پرسپولیس را از کاپیتان صنعت نفت گرفت و مقابل دوربین خبرنگاران و فیلمبرداران ایستاد.

* در طول مسابقه کاسمیرو بارها به عملکرد داور اعتراض کرد و در این بین داور چهارم سعی می کرد او را آرام کند. این مربی پرتغالی پس از اینکه دروازه تیم صنعت نفت برای بار دوم گشود بطری آب را شوت کرد!

* هواداران تیم فوتبال پرسپولیس پس از به ثمر رسیدن گلهای این تیم شعار برزیل قلابی سر دادند!

* هواداران تیم فوتبال صنعت نفت آبادان در زمان ورود بازیکنا ن تیم فوتبال پرسپولیس به زمین پیش از آغاز نیمه دوم شعار سر دادند : دایی یادت باشه آبادان سرورته.