کتاب مبارزات انقلابی مردم همدان رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، در این کتاب سه جلدی مبارزات مردم استان همدان از سال 1342 تا سال 1357 به تصویر کشیده شده است.

این کتاب یک هزار و 700 صفحه دارد و برگ برگ آن حاوی اسنادی از مبارزات مردم انقلابی استان همدان است که طی 15 سال برای پیروزی انقلاب اسلامی ایران تلاش و مجاهدت کردند.

این کتاب مشتمل بر اسناد ارزشمندی از ایثارگری ها، روح ولایت مداری و دین باوری مردم استان همدان است که در دسترس علاقمندان و محققان قرار خواهد گرفت.

همچنین همزمان با رونمایی از این کتاب، نمایشگاهی از کارها و اقدامات ساواک در قبل از انقلاب در استان همدان بر پا شد.

نمایشگاه 15 سال پایداری، نمایشگاهی برگرفته از اسناد ساواک است که تلاش ها و مجاهدت های روحانیت و مردم استان همدان در مبارزه با طاغوت را نشان می دهد.

این نمایشگاه از 16 تا 22 بهمن ماه از ساعت 15 تا 20 برای بازدید علاقمندان و عموم دایر است.