نگرانی ناتو از گسترش اعتراضات مردمی در آفریقا و خاورمیانه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هندوستان تایمز، دبیرکل ناتو گسترش جنبشهای مردمی در کشورهای آفریقایی و خاورمیانه را سبب پیدایش "نظم جدید جهانی" خوانده و از ادامه این اعتراضات ابراز نگرانی کرد.

"آندرس فوگ راسموسن" در چهل و هفتمین نشست امنیتی مونیخ با اشاره به اعتراضات دو هفته اخیر در تونس، اردن، مصر و یمن گفت : نتیجه این وقایع نامشخص بوده و نمی توان تبعات دراز مدت آن را حدس زد.

وی اثرات این اعتراضات را بر اقتصاد جهانی قابل توجه دانسته و در عین حال یادآور شد که یک چیز در این تحرکات مردمی مسلم است و آن اینکه چنین اقداماتی به مسائل پذیرفته شده در این مناطق پایان داده و نظم جدیدی را ایجاد خواهد کرد.

راسموسن از اعضای اروپایی ناتو خواست با در پیش گرفتن سیاستهایی، مانع به کارگیری قدرت نظامی در مقابله با اعتراضات مردمی در کشورهای عربی شوند.