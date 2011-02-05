به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، رسول حامدیان بعدازظهر شنبه در آیین بهره‌برداری طرح‌های اداره تعاون استان اصفهان تاکید کرد: 79 طرح با سرمایه‌ای بالغ بر 704 میلیارد و 869 میلیون ریال به بهره‌برداری می‌رسد.

وی با اشاره به اینکه بیشترین سرمایه‌گذاری این اداره به منظور تامین مسکن مهر مورد تعهد بوده است، افزود: یک هزار و 356 واحد آپارتمانی آماده بهره‌برداری است.

مدیرکل تعاون استان اصفهان با بیان اینکه این واحد مسکونی با سرمایه گذاری 540 میلیارد و 985 میلیون ریال به بهره‌برداری می‌رسد، تصریح کرد: این واحدها در پنج شهرستان استان اصفهان افتتاح و به بهره‌برداری می‌رسد.

وی ادامه داد: در جریان ساخت و بهره‌برداری از این واحدها برای دو هزار و 386 نفر اشتغال‌زایی ایجاد شده است.

حامدیان گفت: 826 واحد در شاهین شهر و میمه، 238 واحد در شهرضا و 228 واحد در گلپایگان از جمله شهرستانهایی هستند که واحدهای مسکن مهر در آنها به بهره‌برداری می‌‌رسد.

وی با بیان اینکه 16 طرح صنعتی با سرمایه‌ای بالغ بر 93 میلیارد ریال از دیگر طرح‌های مورد بهره‌برداری است، اظهار داشت: همچنین این طرح سبب اشتغال‌زایی 171 نفر بوده است.

مدیرکل تعاون استان اصفهان تصریح کرد: 9 طرح کشاورزی نیز با سرمایه 26 میلیارد و 130 میلیون ریال واشتغال‌زایی 43 نفر از جمله طرح‌های مورد بهره‌برداری در دهه فجر سال جاری است.

وی 26 طرح خدماتی با سرمایه 34 میلیارد و666 میلیون ریال را از طرح‌های مورد بهره‌برداری دانست و افزود: در این بخش برای بیش از 250 نفر فرصت شغلی فراهم شده است.

حامدیان با اشاره به اینکه 12 طرح تعاونی در گرایشهای عمرانی، حمل ونقل، چند منظوره، فرش دستباف و معدن از جمله طرح‌های مورد بهره‌برداری است، اضافه کرد: این طرح‌ها برای سه هزار و 59 نفر اشتغال‌زایی ایجاد می‌شود.