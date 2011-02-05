بسته های فرهنگی و آموزشی در مدارس همدان توزیع شد

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، حسن مظاهری افزود: این برنامه فرهنگی با هدف ترویج فرهنگ انقلاب و یادآوری دستاوردهای روزهای انقلاب اسلامی اجرا شده است.

وی این بسته ها را شامل سه هزار پوستر ویژه دهه فجرانقلاب و سه هزار روزنامه دیواری با هدف ترویج دستاوردهای انقلاب از سال 42 تا 57 اعلام کرد.

معاون پرورشی و تربیت بدنی اداره کل آموزش و پرورش استان همدان افزود: دو هزار و 900 جلدکتاب برای برگزاری مسابقه کتابخوانی در دهه فجر انقلاب و سه هزار جلد کتاب با عناوین "آدم برفی" نوشته مهناز ضرابی زاده، "همت بلند ، کار مضاعف" نوشته حسن حیدری و "ماه انقلاب" نوشته عباس حیدر زاده نیز در مدارس استان همدان توزیع شده است.