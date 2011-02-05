به گزارش خبرنگار مهر در کرج، دکتر افشین مقصودی ظهر شنبه در نشست خبری مشترک این مجموعه با دانشگاه علوم پزشکی استان البرز و شبکه بهداشت و درمان شهرستان کرج سخن می گفت، اظهار داشت: هم اکنون یک چهارم از جمعیت دو میلیون نفری شهرستان کرج تحت پوشش خدمات بیمه ای هستند که نیمی از همین یک چهارم مربوط به بیمه روستایی است.

وی با تاکید بر اینکه انواع بیمه های خدمات درمانی چتری فراگیر برای بهره مندی عادلانه از فرصت ها در بخش بهداشت و درمان است، خاطرنشان کرد: بیمه ایرانیان که خدمتی از دولت خدمتگزار دهم است برای دهک های پایین درآمدی جامعه این فرصت را ایجاد کرده است که با هزینه اندک از خدمات بیمه ای بهره مند شوند.

به گفته این مسئول، متقاضیان با پرداخت 480 هزار ریال در ماه می توانند از خدمات درمانی بیمه ایرانیان بهره مند شوند.



16 هزار موسسه طرف قرارداد بیمه هستند



وی موسسات طرف قرارداد بیمه خدمات درمانی استان البرز را 16 هزار مورد ذکر کرد و گفت: میزان هزینه های ماهیانه این مدیریت حدود 20 میلیارد ریال است که منابع تامین آن نیز از محل فیش حقوقی بیمه شدگان است.

دکتر مقصودی در پاسخ به پرسشی درباره خدمات ارائه شده از سوی اداره کل بیمه خدمات درمانی استان البرز اظهار داشت: رسیدگی و پرداخت هزینه درمان بیش از چهار هزار پرونده بستری با اعتباری بالغ بر 12 میلیارد ریال، رسیدگی و پرداخت هزینه درمان سرپایی به میزان 8 میلیارد ریال و رسیدگی و پرداخت هزینه درمان پرونده های خسارت متفرقه بخشی از خدمات ارائه شده از سوی این مجموعه به شهروندان است.

وی با بیان اینکه هم اکنون بیش از 90 هزار نفر تحت پوشش خدمات بیمه ایرانیان هستند، از عقد قرارداد با بیش از 60 پزشک و دندانپزشک، 100 متخصص و فوق تخصص، 170 داروخانه و تعدادی درمانگاه، کلینیک، رادیولوژی، آزمایشگاه و... برای ارائه خدمات به روستاییان خبر داد.

این مسئول ادامه داد: این اداره کل بیش از هزار نفر بیمار مبتلا به هموفیلی، تالاسمی، مزمن کلیوی، پیوند کلیه و ام اس را از طریق کارت هوشمند سلامت تحت پوشش قرار داده است و از آنان حمایت های مادی و معنوی می کند.

وی گفت: افزایش سقف تائید دارو به 70، 60 و 30 هزار تومان برای نسخ پزشکان متخصص و فوق متخصص از دیگر اقدامات مدیریت بیمه خدمات درمانی البرز است.



زمین ساختمان اداره کل بیمه خدمات درمانی فراموش نشود



مدیرکل بیمه خدمات درماتی استان البرز در بخش پایانی اظهار داشت: از بیمه شدگان روستایی تقاضا می شود برای دریافت هرگونه خدمات بهداشتی درمانی ابتدا به پزشک خانواده مراجعه نمایند؛ چرا که این راه برای آنان مقرون به صرفه تر خواهد بود.

وی گفت: همچنین از مسئولین وزارت بهداشت و درمان انتظار می رود در مورد کنترل و مهار بیماری های شایع منطقه ای و کشوری همکاری های لازم را با این مدیریت داشته باشند.

دکتر مقصودی خاطر نشان کرد: با توجه به حجم بالای امور در اداره کل بیمه البرز امیدواریم اختصاص زمین برای احداث ساختمان این اداره کل فراموش نشود و مد نظر مسئولان استانداری باشد.

وی از اصحاب رسانه و خبر خواست؛ در خصوص تشکیل سازمان بیمه سلامت اطلاع رسانی لازم را داشته باشند.

گفتنی است یکی از مهمترین مقوله‌های اصل اقتصاد سلامت در کشور بحث تجمیع بیمه‌ها و تشکیل سازمان بیمه سلامت است.

مهمترین پیامد اجرا و تشکیل این سازمان در کشور ارائه خدمات درمانی یکسان به بیمه شدگان و جلوگیری از به هدر رفتن منابع در نظام مالی سلامت ذکر شده است.

این سازمان بر اساس ماده 42 قانون برنامه پنجم از ادغام سازمان‌های بیمه‌گر کشور تشکیل خواهد شد.