به گزارش خبرنگار مهر در همدان، حجت الاسلام محمد احمدوند با اشاره به ارزیابی دقیق از برنامه های بقاع متبرکه در همدان، افزود: بقاع متبرکه از نظر سطح برنامه های فرهنگی درچهار سطح مختلف طبقه بندی می شوند.

حجت الاسلام احمدوند با بیان اینکه امامزادگان باید تبدیل به قطب فرهنگی شوند، گفت: همدان دارای 273 بقاع متبرکه است که برای هر کدام، حداقل دو دفترچه طرح تنظیم می شود.

مسئول امور فرهنگی اوقاف و امور خیریه همدان گفت: با سطح بندی این بقاع، امکانات مالی و نیاز فضاهای فرهنگی مردم مشخص و در آینده براساس این طرح برنامه های فرهنگی برگزار می شود.

حجت الاسلام احمدوند یادآور شد: بررسی نیازهای مردم در مسائل مختلف مذهبی و فرهنگی، غنی نمودن برنامه های مختلف در مکان های مقدس و جذب بیشتر مردم به این مکان های غنی و اسلامی از اهداف صدور این دفترچه هاست.

وی خاطرنشان کرد: این طرح در سه بقعه شهر همدان شامل امامزاده عبدالله، امامزاده یحیی و امامزاده شاهزاده حسین به صورت ویژه و کامل اجرا می شود.