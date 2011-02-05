25 میلیارد ریال طرح در گیلان به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، پنج طرح عمرانی و فرهنگی شامل آب و راه روستایی، مرمت پیاده رو و بازسازی ساختمانهای بقعه آقا سید عبدالله در روستای کلکاسرا و خانه فرهنگ روستای احمد آباد در شهرستان رودسر به بهره برداری رسید.

همچنین یک واحد مرغ گوشتی با ظرفیت تولید 300 هزار تن در هر دوره، ساختمان جدید ارشاد اسلامی و همینطور 11 کیلومتر از راه روستایی شهرهای چاف و چمخاله شهرستان لنگرود آسفالت شد.

چهار طرح کشاورزی شامل مرغداری، استخر ذخیره آب، گاوداری و ایستگاه پمپاژ آب با اشتغالزایی هشت نفر در شهرستان شفت افتتاح شد.

همینطور 16 واحد مسکونی با زیربنایی 800 متر مربع به مددجویان کمیته امداد بخش گوراب زرمیخ شهرستان صومعه سرا واگذار شد.

نمایشگاه توانمندی های صنایع دستی در شهرستان فومن گشایش یافت و همچنین در آستارا نیز ساختمان بانک و خط انتقال آب شهری افتتاح شد.

یک آمبولانس امداد جاده ای هلال احمر خریداری و ساخت پل 24 متری روستایی در شهرستان آستارا امروز آغاز شد.