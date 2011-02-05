به گزارش خبرنگار مهر، در این هفته از رقابتها که از ساعت 15 امروز شنبه در شهرهای مختلف آغاز شد، تیم فوتبال سایپا در ورزشگاه فولادشهر اصفهان دست به کار بزرگی زد و صدرنشین مسابقات را شکست داد تا شاگردان منصور ابراهیم زاده موقعیت شان را در خطر ببینند.

دیگر تیم اصفهانی که رفته رفته خود را به صدر جدول نزدیک می کند در ورزشگاه شهید رجایی بوشهر برابر شاهین به نتیجه ای بهتر از تساوی دست پیدا نکرد تا شاگردان امیرقلعه نویی با یک امتیاز به اصفهان بازگردند. صبای قم هم در تهران سه امتیاز شیرین از راه آهن گرفت.

نتایج دیدارهای برگزار شده رقابتهای هفته بیست و یکم لیگ برتر در روز نخست به شرح زیر است:

* ذوب آهن اصفهان صفر - سایپا البرز 2

- گلها: کریم انصاریفرد 17 - امین منوچهری 57

* فولاد خوزستان 2 - نفت تهران یک

- گلها:مهرداد جماعتی 4 و آرش افشین 38

* شاهین بوشهر صفر - سپاهان اصفهان صفر

* راه آهن شهرری صفر - صبای قم 2

گلها: فرزاد حاتمی دقایق 51 و 72

* پاس همدان صفر - تراکتورسازی تبریز صفر



* ملوان بندرانزلی 2- پیکان قزوین صفر

گلها: محمدنزهتی 32 و پژمان نوری 78

دیگر دیدار روز نخست هفته بیست و یکم لیگ برتر بین تیم های فوتبال پرسپولیس و صنعت نفت آبادان در حال برگزاری است. روز یکشنبه نیز دو بازی طبق برنامه زیر برگزار خواهد شد:

یکشنبه - 17 /11/89

* شهرداری تبریز - مس کرمان، ساعت 15، ورزشگاه یادگارامام (ره) تبریز

داور: محمد حسین اسدی، کمک‌ها: صادق نوری و بهرام حسینی نقوی، داورچهارم: علیرضا شیخی

ناظر: فریدون اصفهانیان



* استیل آذین - استقلال تهران، ساعت 15:45، ورزرشگاه آزادی تهران

داور: تورج حق‌وردی، کمک‌ها: علیرضا کهوری و محمدرضا ابوالفضلی، داورچهارم: فرشید افشار

ناظر: غلامرضا بهروان